Simona Halep, singura din istorie care câștigă primul Grand Slam în timp ce ocupă locul 1 mondial

Simona Halep este prima sportivă din istorie care câștigă primul său Grand Slam în timp ce se află deja pe primul loc în topul WTA. Un jurnalist de la New York Times a remarcat această performanță a româncei, adăugând că este „femeie puternică, această Simona!”.

Foto: Guliver/Getty Images

Nicio altă sportivă din istoria WTA nu a obținut primul Grand Slam în timp ce ocupa primul loc mondial. Kim Clijsters, Aurelie Mauresmo și Caroline Wozniacki au câștigat primul Grand Slam din carieră după ce au ocupat primul loc în topul WTA, dar nu în timp ce ocupau poziția de lideri mondiali.

„Având în vedere câte critici au de îndurat sportivele care au ocupat primul loc mondial fără să aibă un trofeu de Grand Slam, nu cred că i-a fost ușor. Femeie puternică, această Simona”, scrie Ben Rothenburg, de la New York Times.

„Anul trecut am plâns toată noaptea, dar nu m-am oprit din a crede, iată că azi s-a întâmplat. Azi nu am cedat, am crezut şi de asta am câştigat. Nu m-am gândit că meciul s-a terminat până nu s-a terminat. Când am condus cu 5-0 mi-am spus că trebuie să joc pentru fiecare minge, în ultimul ghem nu mai puteam respira, dar ştiam că trebuie să alerg, să alerg şi să alerg şi asta a fost”, a declarat Simona Halep, după finala câștigată.

În urmă cu 10 ani, Simona Halep cucerea trofeul de la Roland Garros, la junioare.

De asemenea, Simona Halep este a treia jucătoare din lume care câștigă un trofeu de Grand Slam după 3 finale pierdute, după Chris Evert și Jana Novotna.

