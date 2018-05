VIDEO. Cum au fost surprinși Halep și Cahill, după înfrângerea din sferturi de la Madrid. Simona, relaxată și cu zâmbetul pe buze, după eliminare

Simona Halep se află în cel mai bun moment al carierei ei. Este în formă, ocupă numărul 1 în topul WTA și speră la un trofeu de Grand Slam anul acesta.

Cu ajutorul echipei de antrenori și preparatori, dar și cu aportul unui terapeut, atitudinea Simonei Halep s-a îmbunătățit considerabil. În aceste condiții, o înfrângere nu mai este un capăt de lume, ci un episod din care poți învăța și progresa.

„Am început meciul foarte bine. Am jucat un meci foarte prost, la 2-0, am greşit nişte mingi uşoare, am făcut şi o dublă greşeală. A reintrat în meci. A dat numai linii, numai neţuri, m-a demoralizat un pic, dar e meritul ei, a jucat foarte bine azi. Nu spun că am jucat la nivelul meu maxim”, a spus Halep după eşecul cu Pliskova.

Este atitudinea pe care Darren Cahill o și dorește de la eleva lui. De altfel, cei doi s-au relaxat după înfrângerea din sferturi urmărind meciul dintre argentinianul Juan Martin del Potro şi sârbul Dusan Lajovic, câștigat de sârb, cu scorul de 3-6, 6-4, 7-6.