WTA: Este lovitura zilei! Punctul spectaculos cu care Simona Halep a ridicat publicul în picioare

Simona Halep a reușit lovitura zilei în meciul disputat contra croatei Petra Martici, numărul 51 WTA, câștigat în 3 seturi 6-4, 6-7, 6-3. Vântul puternic de la Indian Wells le-a pus probleme ambelor jucătoare, iar la finalul partidei Simona a recunoscut că acesta a fost principalul motiv pentru care a avut momente de nervozitate pe teren.

.@Simona_Halep finds the edge of the line after this backhand! pic.twitter.com/4SqPg4yVLF