Surpriză la un control de rutină la vama Calafat: Migranți ascunși printre șervețele și apă într-un TIR înmatriculat în România

Autorităţile române au descoperit 15 migranţi, cetăţeni iranieni şi irakieni, ascunşi într-un TIR înmatriculat în România şi condus de un cetăţean turc care a înercat să intre în România. Oficial, autotrenul transporta apă şi şerveţele şi avea sigiliu, poliţiştii de frontieră descoperind că accesul în compartimentul de marfă se realiza prin înlăturarea şuruburilor care asigurau sistemul de închidere/deschidere a uşilor semiremorcii.

Cele 15 persoane care au încercat să intre ilegal în spaţiul Uniunii Europene au fost descoperite în urma unui control făcut vineri, 28 august, în jurul orei 07:30, de către poliţiştii de frontieră de la Calafat în parcarea din apropierea staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin. Poliţiştii de frontieră au verificat un TIR înmatriculat în România şi condus de un cetăţean turc, care circula pe ruta Turcia-Austria.

„În urma verificărilor preliminare, efectuate asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au constatat că acesta era sigilat şi transporta şerveţele şi apă, însă, cu ocazia verificărilor amănunţite, efectuate în comun de poliţiştii de frontieră din cadrul SPF Calafat şi STPF Dolj, s-a stabilit faptul că accesul în compartimentul de marfă se realiza prin înlăturarea şuruburilor care asigurau sistemul de închidere/deschidere a uşilor semiremorcii, fără ca integritatea sigiliului vamal să fie afectată. Drept urmare, mijlocul de transport a fost desigilat, iar în interiorul semiremorcii au fost descoperite, ascunse în compartimentul de marfă, cincisprezece persoane de sex masculin, care au declarat că sunt cetăţeni ai Iranului şi Irakului”, informează, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

Cei 15 migranţi au fost predaţi autorităţilor din Bulgaria pentru efectuarea verificărilor şi dispunerea măsurilor legale, ei fiind cercetaţi pentru trecerea frauduloasă a frontierei.



Cetăţeanul turc aflat la volanul automarfarului este cercetat penal pentru comiterea infracţiunilor de „trafic de migranţi”.

Editor : A.P.