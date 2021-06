Tichete cadou, zile libere și excursii, printre premiile oferite angajaților care s-au vaccinat la locul de muncă

Peste 63.000 de români s-au vaccinat până în prezent la centrele deschise de angajator la locul de muncă. Unele companii, printre care și Grupul Digi, au decis chiar să le ofere premii angajaților care decid să se imunizeze, de la tichete valorice, la o zi liberă sau chiar excursii.

538 de firme din 38 de județe au decis să deschidă un centru de vaccinare în propriul sediu, pentru salariați. Grupul Digi a derulat două campanii de imunizare în București și una în Vâlcea pentru angajați și pentru membrii familiei.

Luana Vodă Dinu - specialist Resurse Umane Digi: Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât în primele ore s-au înscris 100 de persoane. Ideea inițială a fost de a avea acest număr ca număr maxim de înscriși. Cu suportul DSP București am putut suplimenta și să lăsăm lista să curgă în continuare cu câți doritori există. Astfel am finalizat cu 250 într-o primă campanie din București. Cererile au continuat și am adăugat și o a doua campanie aici în București și în țară de asemenea colegii au putut ține legătura cu DSP județului respectiv și în Vâlcea au participat și acolo colegi și membri ai familiei. Totalul ar fi cam de 410 înscriși. Am spus să recompensăm cumva când am văzut că există dorința aceasta, am zis să recompensăm implicarea angajaților noștri și a familiilor lor și atunci da, am adăugat acestei campanii la final tombola.

Au fost oferite tichete cadou în valoare de 150 de lei, iar marele premiu a fost o excursie pentru două persoane cu o cazare de 5 nopți în țară sau în străinătate.

Daniel Gordaș - Departamentul Tehnic Digi: Pentru sănătatea noastră și a familiei, pentru mediul în care lucrăm, cu publicul, am zis că e cel mai bine să ne vaccinăm cu toți colegii, am vorbit și între noi. Nu-mi venea să cred. Am zis nu se poate, n-am câștigat niciodată nimic, tocmai acum a venit norocul peste mine.

Alte companii își sprijină angajații cu o zi liberă.

Eduard Sersea - manager BGS Ambulanță: Campania s-a derulat într-o săptămână, 5 zile lucrătoare și am vaccinat în jur de 400 de angajați. Noi am început vaccinarea din primele zile ale campaniilor derulate de Ministerul Sănătății. Prima campanie a fost derulată cu personalul medical unde ne-am vaccinat aproape tot personalul medical, pe urmă a fost încă o campanie unde am încercat să trimitem cât mai mulți angajați. Practic noi acum am vaccinat o parte din angajați rămași nevaccinați din diverse motive fie că erau la serviciu, fie că erau plecați, fie că nu era indicat să se vaccineze în acea perioadă.

Și în industria HORECA, 81 de operatori economici au adoptat astfel de inițiative. Lanțul City Grill a reușit să ajute 80% din angajați să se vaccineze la centrul deschis într-unul dintre restaurantele sale.

Ion Ceban - manager Hanul lui Manuc: Ne-a determinat inițiativa angajaților. A venit din partea lor. La vremea respectivă era destul de complicat să te programezi pe platformă, lista de așteptare era destul de mare. Inițiativa a venit de la ei și conducerea companiei a hotărât să organizeze un centru de vaccinare în incinta locației. Campania s-a derulat în decursul a 3 zile consecutive și am reușit să vaccinăm și cu prima doză și cu rapelul în jur de 500 de colegi de-ai noștri.

Și Primăria Sectorului 2 a organizat propria campanie de vaccinare în Piața Obor. Persoanele care s-au imunizat au primit câte trei mici cu pâine și muștar.

