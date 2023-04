Un primar din Prahova a rămas fără mandat, după ce a fost condamnat pentru că a condus sub influenţa alcoolului

Primarul comunei prahovene Lapoş, Constantin Ţârlea, rămâne fără mandatul de edil după ce a fost condamnat definitiv conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fiind sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Prefectul de Prahova a semnat ordinul prin care mandatul edilului încetează înainte de termen, informează news.ro.



Prefectul de Prahova, Virgiliu Nanu, a semnat ordinul prin care mandatul primarului comunei Lapoş încetează înainte de termen, au declarat, vineri, reprezentanţi ai Prefecturii.

Documentul a fost semnat după ce primarul a fost condamnat, în luna februarie a acestui an, pentru că a condus un autoturism fiind sub influenţa alcoolului.



Un complet de la Curtea de Apel Ploieşti a decis să îl condamne pe Dumitru Constantin Ţârlea, pe care judecătorii l-au găsit vinovat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă săvârşită în 14 mai 2018.



Judecătorii Curţii de Apel al menţinut, astfel, sentinţa dată în primă fază de Judecătoria Ploieşti, care dispusese o condamnare de doi ani de închisoare cu suspendare şi 80 de zile de muncă în folosul comunităţii, sentinţă pe care edilul a atacat-o.



În urma deciziei Curţii de Apel Ploieşti, primarul avea de achitat 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

