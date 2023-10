Noi imagini revoltătoare au apărut în spațiul public, după ce un tânăr de 29 de ani, din Arad, a fost bătut cu bestialitate de un polițist local. Ploaia de lovituri a început încă din parcarea secției, deși tânărul era încătușat și nu putea să se apere, și a continuat apoi în interiorul clădirii.

Scenele de o violență înfiorătoare au fost surprinse chiar în parcarea sediului Poliției Locale din Arad. Cu o brutalitate ieșită din comun, agentul împarte mai multe lovituri, înainte ca victima să fie scoasă din mașina poliției locale. Totul se petrece în prezența celorlalți doi agenți, care nu intervin. Încătușat, bărbatul nu are nicio șansă de a se apăra. Este condus apoi în sediul instituției.

Aici, ploaia de lovituri continuă, în timp ce camerele de supraveghere înregistrau totul. Probele arată că agentul ar fi folosit inclusiv bastonul din dotare.

După doar jumătate de oră, la sediul poliției ajunge o ambulanță, la solicitarea unui agent, semn că starea victimei se agravase în urma rafalelor de lovituri. După niciun sfert de oră de la sosirea Ambulanței, la sediul Poliției Locale ajunge și un echipaj SMURD.

Tânărul a fost condus la secție pentru a fi amendat după ce un apel la 112 a anunțat că avea un comportament agresiv. Deși a intrat în secție pe propriile picioare, la doar o oră după, tânărul a părăsit secția pe targă și a fost transportat de urgență la spital.

O zi mai târziu, medicii au anunțat decesul. Necropsia a arătat că moartea victimei a fost una extrem de violentă.

„Atâtea leziuni nu am văzut, în opt pagini din raportul medico-legal sunt descrise numai leziunile suferite de persoana vătămată. De altfel, am luat și imagini de pe camera de supraveghere și de la poliția locală și am observat primele lovituri la intrarea în sediu aplicate, după care au continuat lovirea victimei în birou”, spune procurorul criminalist Pavel Palcu.

Polițistul local este acuzat acum de tortură și se află în arest preventiv.

Editor : C.L.B.