VIDEO Dan Morega face noi amenințări, după ce a împins și lovit o jurnalistă Digi24: „Veți răspunde toți penal”

Incident grav în biroul fostului prefect de Gorj Dan Ilie Morega. Jurnalistul Digi24 Anamaria Ianc a fost agresată chiar în biroul lui Morega. La fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. Asta după ce, aseară, fostul prefect a fost prins pentru a șasea oară fără permis. A provocat și un accident rutier.

ACTUALIZARE 14.30 Poliția gorjeană a deschis dosar penal în cazul fostului prefect Dan Ilie Morega, acuzat că a lovit astăzi o jurnalistă Digi24.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Nanu: În această după amiază, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 34 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în timpul serviciului, a fost agresată fizic de un bărbat în vârstă de 78 de ani, din municipiu. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, sprijinit de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost înregistrate patru dosare penale, cel mai recent fiind aseară, când polițiști din cadrul Biroului Rutier Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că bărbatul, în timp ce conducea un autoturism pe strada Fântânii din municipiu, a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta avea permisul de conducere retras de la data de 6 februarie a acestui an. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere a fost retras.

ACTUALIZARE 13.50 Încă o reacție revoltătoare a fostului prefect de Gorj, după ce a lovit o jurnalistă digi24. La ieșire din sediul în care își are biroul, acesta l-a jignit și pe cameramanul din Târgu Jiu. Mai mult, acesta neagă că ar fi lovit-o pe Anamaria Ianc, deși momentul a fost surprins de camere.

Dan Ilie Morega - fost prefect al județului Gorj: Am împins-o, n-am lovit-o, să meargă la IML dacă am împins-o, dacă am lovit-o. Nu! Ca și nemernicu' ăsta, împreună cu ea, trimiși la București. Râzi, râzi jegodie penală. Veți răspunde toți penal.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: În jurul orei 12, fostul prefect al județului Gorj, Dan Ilie Morega, a anunțat faptul că va susține o conferință de presă în care va explica de ce în seara trecută s-a urcat din nou la volanul mașinii sale și cum a lovit o altă mașină care era parcată. Acela a fost momentul în care și echipa Digi24 a ajuns la biroul fostului prefect de Gorj. Am intrat în încăperea în care fostul prefect se afla cu alți jurnaliști în acel moment. Ne-a adresat injurii, în special mie, în calitate de reporter. M-a împins și m-a lovit. A fost momentul în care m-a dat afară din birou. Am sunat, așadar, la Poliție. Un echipaj de poliție a ajuns la fața locului și acum urmează să se ia măsuri în acest caz. Dan Ilie Morega a fost prins de șase ori la volanul mașinii sale, în condițiile în care nu avea permis de conducere din data de 6 februarie. Ultima dată a fost prins la volan, în București, în data de 10 martie. S-a întâmplat acest lucru în timp ce se afla sub control judiciar, iar timp de 60 de zile nu avea voie să se urce la volanul mașinii sale. Procurorul a specificat că dacă va încălca cu rea credinței această obligație, Dan Ilie Morega poate fi plasat în arest la domiciliu sau chiar și în arest preventiv.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a reacționat după ce fostul prefect a lovit o jurnalistă Digi24. „Este absolut regretabil și condamnabil un astfel de comportament. Este clar, am susținut și vom susține în continuare, personal voi susține în continuare aplicarea legii, indiferent de persoană, de poziție și de situație,” a declarat Ciucă.

