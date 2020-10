Erată USR-PLUS la rezultatele finale prezentate de BEC: Alianța susține că a luat peste 9% din totalul voturilor

Alianța USR-PLUS contrazice rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie prezentate de BEC și susține că a primit mai multe voturi decât a prezentat Autoritatea Electorală Permanentă. USR-PLUS arată că scorul său real este de peste 9%, cu trei procente mai mult decât cifrele prezentate de AEP.

Alianța USR-PLUS explică diferențele prin faptul că în unele locuri a fost „în mod eronat înregistrată sub mai multe nume de competitori electorali”, ca de exemplu Alianța USR PLUS Brăila.

De asemenea, alianța mai arată că voturile din București nu au fost luate în calcul.

„Câteva clarificări referitoare la rezultatele alerilor locale:

Situația din procesul-verbal de pe site-ul AEP este eronată cu privire la USR PLUS, astfel:

1. AEP a omis în mod eronat să pună în procesul-verbal rezultatele de la București.

2. Alianța USR PLUS a fost în mod eronat înregistrată sub mai multe nume de competitori electorali (ex. pt Brăila apare un competitor numit Alianța USR PLUS Brăila - deși este aceeași alianță ca în celelalte județe).

Rezultatele reale la votul politic pentru consiliile locale (cel mai relevant) sunt următoarele.

- USR PLUS a obținut 748.171 de voturi reprezentând 9,34% din totalul voturilor valabil exprimate, adică 8.013.291 - USR PLUS a obținut 1.607 de mandate de consilieri

Aceste numere NU includ voturile și mandatele obținute în alianțe cu alte partide (de ex. Forumul Democrat al Germanilor din România sau PNL) ci doar pe cele obținute de USR și PLUS, separat sau împreună. În fapt, numărul de voturi și de mandate obținut este chiar mai mare, luându-le și pe acelea obținute în alianțe cu aceste terțe partide în considerare”, se arată într-un comunicat al Alinaței.

Biroul Electoral Central a publicat luni rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie. Potrivit datelor centralizate de BEC, la primării PNL a obținut un procent de 34,58%, PSD-30,34% și Alianța USR-PLUS - 6,58%. Restul partidelor au obținut sub 5%.