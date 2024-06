„Dacă le dai o țuică, merg cu tine de mână și votează.” Este mărturisirea halucinantă pe care o face un primar din Călărași, despre cum pot fi convinși alegătorii să pună ștampila pe un anumit candidat. În plus, vă arătăm și care este culmea alegerilor locale. Cu câteva zile înainte de votul efectiv, știm deja noii primari din 126 de localități. Cum este posibil? În toate aceste comune și orașe există câte un singur candidat.

În multe localități din țară principalul argument al campaniei electorale a rămas... țuica. O dușcă dată alegătorului la timpul potrivit îți poate aduce mandatul mult dorit. O recunoaște chiar un primar din Călărași.

Ionel Tatu, primar Vâlcelele: Nu îi scoți din casă până când nu le dai o țuică, o bere, o aia. Sunt mulți boschetari d-ăștia cum le spunem noi care stau pe la cârciumă de la 9, ăia trebuie să îi iei la prima oră, dacă nu i-ai luat la prima oră la vot nu ai nicio șansă, e morți, e terminați.

Dacă le-ai dat o țuică, merge cu tine de mână și votează. Dacă îți spun, ce dracu.

Ionel Tatu este singurul candidat din comuna Vâlcelele. Jocurile sunt deja făcute. Pe străzi, liniște totală. Nimic nu amintește de faptul că este campanie electorală, poate doar cele câteva afișe lipite de candidatul unic la avizierul primăriei.

Ionel Tatu, primar Vâlcelele: Alerg singur și ar fi culmea să ies pe locul doi.

Jurnalist: Dar celelate partide au organizații aici?

Primar: Nu au nicio organizație

Jurnalist: Deloc?

Primar: Nu.

Jurnalist: Niciun partid.

Primar: Niciun partid. A încercat PNL acum patru ani să facă ceva, a pus un contracandidat care săracu, Dumnezeu să îl ierte, a și murit și de atunci s-a liniștit și ei.

Din când în când primarul mai iese din birou să își dezmorțească oasele și să mai ia pulsul alegătorilor. Nu că l-ar interesa prea mult. Fiind singurul candidat este suficient să primească doar un vot pentru a-și păstra funcția.

Primar: Trebuie să votez eu singur la opt dimineața și nu mai trebuie să vină nimeni la vot la primar, deci pot să ies primar cu un singur vot.

Jurnalist: Al dumneavoastră.

Primar: Da.

În fața primăriei câțiva angajați au ieșit să ia aer. Situația inedită îi distrează teribil iar poantele despre candidatura unică sunt la ordinea zilei.

- Suntem o comună fostă comunistă. Fostă. Și actuală. Spune brea adevărul, ce mai... Actuală să constate lumea. Păi dacă e unic conducător.

Următoarea oprire este în localitatea Gurbănești. Primar aici este social democratul Sandu Manea. Ne invită în sala de consiliu. O femeie aruncă la repezeală o față de masă pe birou ca să dea bine la televizor.

Candidează de unul singur pentru un nou mandat. În ultimii ani, a reușit să își anihileze orice oponent politic. Acum, toată situația parcă i se pare... aiurea.

Sandu Manea, primar Gurbănești: Niciodată nu am crezut că o să ajung la primărie să candidez de unul singur, niciodată, aproape că mi se pare aiurea, dar asta e.

Jurnalist: Dumneavoastră ca politician, aici pe plan local, v-ați spulberat tot ce însemană oponent politic.

Primar: Nu am făcut nimic să îi spulber, s-au spulberat dumnealor, prin faptul că parte din ei au condus această primărie, de-a lungul timpului nu au făcutr dovada ca poate să reprezinte...

Campanie electorală nu există. Pe o bucată de pal ce ține drept panou electoral au fost lipite la repezeală trei afișe. Apatia pare că s-a răspândit ca o molimă și printre alegători.

Facem un popas și în localitatea maramureșeană Groși. Primar aici este liberaul Florin Boltea. Alergă singur în cursa pentru un nou mandat. Se laudă că, și în aceste condiții a luat în serios campania electorală.

Florin Boltea, primar Groși: Am mers la pas, stradă cu stradp, am intrat și în casa oamenilor, sau am discutat la poartă pentru a le arăta și prezenta ce am facut noi și ce ne dorim să facem pentru viitor.

La nivel național există 126 de localități cu un singur candidat. In top se află județele Harghita, Covasna și Mureș. Toți acești candidați se pot considera deja noii primari din localitățile lor cu mult timp înainte de a avea loc votul efectiv.

