Marian Oprișan își retrage candidatura pentru funcția de senator: Mulți dintre colegi nu sunt confortabili cu decizia mea

Marian Oprișan, fostul lider al organizației PSD Vrancea, a decis să-și retragă candidatura pentru funcția de senator, la alegerile parlamentare 2020. Politicianul a mai adăugat că a luat această decizie, deși a "beneficiat de totala încredere și susținere a colegilor primari, peședinți de organizații, consilieri județeni, consilieri locali și simpli membri PSD".

"În această seară am decis să îmi retrag candidatura pentru funcţia de senator, deşi am beneficiat de totala încredere şi susţinere a colegilor mei primari, preşedinţi de organizaţii, consilieri judeţeni, consilieri locali şi simpli membri PSD. Mai mult decât oricând cred că în PSD este nevoie de unitate, pentru că doar uniţi putem să luptăm şi să apărăm interesele vrâncenilor. Am luat decizia de a-mi retrage candidatura gândindu-mă şi la organizaţia PSD Vrancea pe care am construit-o cu multă muncă şi sacrificii, alături de toţi colegii mei. Este organizaţia care timp de 28 ani a câştigat majoritatea alegerilor din Vrancea şi sunt mândru că am fost şi am rămas cea mai importantă forţă politică a judeţului! Ştiu că mulţi dintre colegii mei nu sunt confortabili cu decizia mea, dar mai ştiu că aceiaşi colegi pun, de fiecare dată, interesul şi binele comunităţii noastre pe primul loc. Acelaşi lucru îl fac eu, astăzi!", a scris Marian Oprişan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta susţine că va rămâne în slujba vrâncenilor şi va continua să lupte pentru bunăstarea acestora.

"Vrancea este un judeţ respectat şi eu mă angajez să rămân în slujba vrâncenilor, şi să continui să lupt pentru bunăstarea fiecăruia dintre ei. Voi continua această luptă împreună cu toţi colegii mei, cu mai multă determinare şi îndârjire având în minte exemplul părintelui Steinhardt care spunea că biruinţa nu este obligatorie, însă lupta este", a precizat Marian Oprişan.

Oprișan, scos de pe lista de senatori pe care s-a pus singur

Marţi seara, Consiliul Politic Judeţean al PSD Vrancea a întocmit o listă de candidaturi pentru Senat şi Camera Deputaţilor în care Marian Oprişan se afla pe primul loc la Senat, scrie Agerpres. Tot în cursul serii de marţi, într-o şedinţă a Consiliului Politic Naţional al PSD, Angel Tîlvăr a fost numit preşedinte interimar al PSD Vrancea.

Conducerea centrală a PSD a invalidat, miercuri, lista propusă de organizația PSD Vrancea, după ce Marian Oprișan, fostul lider al organizației, a convocat o ședință în care s-a pus primul pe lista senatorilor PSD din județ. După ședință, președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat că „Marian Oprișan nu trebuie să candideze pentru o funcție în Parlament”.

