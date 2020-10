Opoziția unită, PRO România și ALDE: Punem bazele celei de-a doua încercări de a reconstrui România

Singurele două partide care au avut curajul să se opună în Parlament măsurilor promovate de Guvernul liberal, PRO România și ALDE, au pus bazele unei unificări care va face ca noul partid, PRO România Social Liberal, să fie o voce și mai puternică care va apăra drepturile economice și libertățile românilor, amenințați de o nouă criză.

„PRO România trebuie să fie o voce puternică în această situație de criză care se anunță a fi mai grea decât cea din 2010, atunci când am unit forțe de stânga și dreapta ca să salvăm România. Știm cu toții, Călin Popescu Tăriceanu a fost premier și România atunci a avut o perioadă bună, au fost 4 ani de care oamenii cred că își amintesc că au trăit bine, au fost vremuri bune. Eu am fost premier și am scos țara din criză după epoca cumplică Băsescu. De acum suntem împreună, PRO România și ALDE s-au unit, suntem PRO România și avem responsabilitatea să nu ne dăm bătuți. Împreună, în PRO România, punem bazele celei de a doua încercări de a reconstrui România. Ne unește curajul de a nu ceda, de a nu ne lăsa speriați, de a nu ne lăsa intinimidați de ceea ce pare de neînvins în acest moment, curajul de a spune adevărul și de a lupta pentru oameni", spune Victor Ponta.

„În România este nevoie de o forță puternică de opoziție. Va urma o iarnă lungă și grea, va veni un 2021 foarte greu. Va veni un moment în care cetățenii se vor întreba cine este în stare să-și asume responsabilitatea și curajul ca să ne scoată din criză. Cu experiența pe care o avem amândoi, Victor Ponta și cu mine, cred că suntem singurii care putem să readucem România către prosperitate, către respectarea drepturilor și libertăților individuale", explică și Călin Popescu Tăriceanu.

Unirea celor două partide, PRO România și ALDE, va duce la prezentarea unei liste de candidați comuni, lista PRO România, cu sigla PRO România, la alegerile parlamentare.

"Vom candida împreună, sub o singură siglă, sigla PRO România. Săptămâna viitoare depunem listele de candidați și sper și cred că vom selecta cei mai buni candidați la fiecare județ. Vom fi toți un singur partid și din

7 decembrie trebuie să acționăm ca să nu retrăim anul 2010, să nu-i lăsăm să mărească iar TVA-ul, să taie toate veniturile, să omoare firmele românești. E păcat, am muncit prea mult din 2012 să reconstruim România și nu putem să stăm deoparte. E vorba de responsabilitate", conchide Victor Ponta.