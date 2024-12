Actrița Oana Pellea a declarat la Digi24 că decizia Curții Constituționale a României privind primul tur al alegerilor prezidențiale este „total împotriva unui act democratic care este votul”. Cunoscuta actriță a făcut un apel pentru tineri, în ziua alegerilor parlamentare.

Oana Pellea: „Trăim o epocă foarte tulburată, dar cum eu sunt un om foarte optimist, cred în puterea poporului român și a alegătorului de a alege cu mintea lui și nu după ce aude și sper din tot sufletul să fie un vot responsabil. Mai ales, aș face un apel la tineri să se gândească foarte bine încotro vor să-și facă studiile, să se gândească că votează și beneficiază de internet, care nu este o invenție și o susținere a Rusiei și așa mai departe. Să se gândească bine.”

Ce le recomandă cunoscuta actriță celor care încă nu sunt hotărâți cu cine să voteze: „ Ceea ce am observat eu în jurul meu, și mă alătur lor, este că au fost absolut siderați de tot ceea ce s-a întâmplat, am fost uimiți, noi ne-am dus cu toții, am votat, votul nostru ar fi trebuit să conteze, nu ar fi trebuit renumărat și, ferească Dumnezeu, să fie revocat, adică să fim din nou chemați la urmnele de vot. Dar, dacă se va întâmpla așa, eu pot vorbi doar în numele meu personal, voi vota din nou pentru un drum european și pentru democrație, că de fapt despre asta vorbim. Trebuie să ne apărăm drumul democratic și european”.

„Eu nu vreau să judec votul nimănui, dar cred că o mai mare atenție și o mai mare informare reală. Eu joc într-un spectacol „Evadarea tăcută”, în care Lena Constante afirmă că istoria adevărată a acestei țări și istoria comunismului, istoria dictaturii, nu se predă nici astăzi în manualele școlare. Sper să vină la guvernare oameni care să pună accentul, în sfârșit, pe educație, în sfârșit pe cultură, în sfârșit pe cunoaștere, pentru că nu ne cunoaștem istoria adevărată, și atunci, exact cum se spune în spectacol, sunt cuvintele pe care le spune Lena Constante, nu îl poți înțelege pe azi dacă nu îl știi pe ieri și în niciun caz nu îl poți construi pe mâine”, a declarat Oana Pellea la Digi24.

Oana Pellea a mai spus că este foarte greu de explicat generației de azi trecutul, pentru că „este foarte greu să explici ce înseamnă să nu ai internet, să nu ai televizor, să nu ai acces la informație, să nu ai acces la machiaj, pentru fete, să nu ai acces la haine, să nu ai acces la nimic”: „Ei s-au născut în altă epocă și le e foarte greu să conceapă că așa ceva este posibil. Dar ar fi foarte bine să asculte și la cei mai în vârstă și să-i întrebe real cum a fost”.

