Ana Birchall: „Primul tur nu trebuia validat, pentru că a fost viciat. Ce se întâmplă cu alegerile parlamentare?”

Primul tur al alegerilor prezidenţiale nu trebuia validat, pentru că era evident că "a fost viciat", a afirmat, vineri, pe Facebook, Ana Birchall, fost ministru al Justiției, care a candidat independent la Preşedinţie anul acesta.



Ea adaugă că în acest moment "este important, este critic să ne păstrăm calmul şi să analizăm corect", iar orice incitare la violenţă trebuie condamnată ferm.



"Aşa cum am tot spus, primul tur nu trebuia validat pentru că era evident că primul tur a fost viciat inclusiv prin manipulările sondajelor de opinie sau a părţii cumpărate din mass-media care nu au organizat dezbateri corecte cu toţi candidaţii, care au boicotat candidatura mea, de exemplu, refuzând dreptul românilor de a şti care sunt candidaţii, care le este adevăratul CV, fapte", a menţionat Birchall.

Ea se întreabă de ce decizia Curţii Constituţionale este tardivă, care este motivarea deciziei şi ce se va întâmpla cu recentele alegeri parlamentare.

CCR a decis vineri anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale.

Editor : Marina Constantinoiu