Materiale de campanie inscripționate cu însemnele candidatului independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu au fost tipărite, în contextul în care acesta a declarat că nu a cheltuit niciun leu în timpul campaniei pentru primul tur. Digi24.ro a primit pe mail poze cu un pachet care ar fi fost trimis către o mânăstire și care conține zeci de pliante, calendare și ziare pe care apar poza lui Călin Georgescu, poziția lui de pe buletinul de vot din primul tur și numele programului „Hrană, apă, energie”.

Din informațiile Digi24.ro, pachetul care conține zeci de pliante ar fi fost distribuit de un susținător din București către o mânăstire.

Materiale electorale care conțin însemnele candidatului Călin Georgescu Deschide galeria foto

Materialele de campanie primite pe adresa de mail a Digi24.ro conțin elemente vizuale identice cu cele folosite în mediul online de Călin Georgescu pentru promovarea electorală.

Același susținător care ar fi distribuit afișele a postat pe TikTok, la mijlocul lunii noiembrie, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un clip în care filmează un banner care conține însemnele candidatului Călin Georgescu, lipit pe o clădire din Piața Floreasca din Capitală.

Campanie electorală fără bani

Călin Georgescu a raportat la Autoritatea Electorală Permanentă faptul că nu a cheltuit niciun leu în timpul campaniei pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Organizația care urmărește procesul electoral - Expert Forum - a depus o sesizare la AEP la începutul săptămânii.

„Candidatul Călin Georgescu nu a declarat niciun ban în campania electorala. ZERO, ZILCH, NADA, NIENTE, ZERO BARAT, NICIUN BAN, NICIUN COCO, NICIUN MARAFET. Cum poti să câștigi 20% din voturi fără niciun ban? Va trebui să își plătească mandatarul financiar și nici pentru asta nu are bani. Cred că niște instituții trebuie să ne explice cum a fost posibil”, e o postare publicată de Septimius Pârvu, reprezentant Expert Forum, pe Facebook.

AEP a anunțat pe parcursul zilei de joi că a apelat la rândul ei „organele competente” după ce a primit sesizări cu privire la existența unor materiale de campanie fără Codul de Mandatat Financiar - adică un cod unic al candidaților care ajută la identificarea materialelor de campanie pentru care au fost cheltuiți bani. Sesizarea AEP a fost făcută în cazul mai multor candidați.

Totodată, AEP a anunțat în această săptămână că verifică raportul financiar transmis de Călin Georgescu.

Echipa de campanie a lui Călin Georgescu nu a răspuns la solicitarea Digi24.ro de a oferi un punct de vedere.