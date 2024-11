Călin Georgescu se dezice de propriile convingeri: Nu mai vrea ieșirea din NATO, nu mai e împotriva cezarienei

Candidatul independent la președinție și-a schimbat brusc discursul, după ce a intrat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Acum spune că nu mai vrea ieșirea din NATO și UE, deși în iunie susținea că alianța e „cea mai slabă alianță” și că ar abandona-o. Își neagă și simpatiile pro-ruse și susține că nu e împotriva nașterii prin cezariană, deși o critica în același interviu. Declarațiile au fost făcute alături de soția sa Cristela, într-un clip postat pe Facebook, plin de victimizări și referiri la Dumnezeu în aproape fiecare frază.

„Constatăm cu toții acest val de ură care s-a propagat în ultimele 48 de ore împotriva unui singur om, dar și împotriva deciziei și hotărârii poporului român. E de neimaginat ce se întâmplă. Nu face decât să încerce doar dezbinarea noastră”, a spus Georgescu.

El susține că tinerii au fost manipulați să iasă în stadă împotriva sa.

„Nu va lăsăți manipulați de aceste lucruri legate de faptul că noi am vrea să distrugem democratia sau alte lucruri. Democrația e modul în care se ascultă părrerile tuturor. Și astăzi, am văzut, nu se dorește să se asculte și părerile noastre. N-am legătură cu ce se spune, cu Rusia. Sunt român. Nu sunt legionar. Nu sunt antismemit. N-am legătură cu sistemul oligarhic, cu nimic din ce înseamnă a opri lucrurile de bază în România. Din contră, trebuie deschise toate cărările pentru a ne dezvolta economic. Sunt pro-european. Suntem în Europa de la facerea lumii. Suntem cu vecinii noștri,”, a susținut el.

„Nu vreau să interzic cezariana sau avortul sau alte chestiuni. Fiecare om e liber - trebuie să fie liber să ia decizia pe care o dorește”, a continuat Georgescu.

El declarase că nașterea prin cezariană e „o tragedie”, pentru că „se rupe firul divin”. Dar în același clip postat pe Facebook, soția sa, Cristela, a recunoscut că a născut de două ori prin cezariană.

„Am trecut prin două cezariene, cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context. Noi am văzut diferența dintre copii născuți prin cezariană și copii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană”, a mai spus ea.

Cristela Georgescu a dezvăluit și că și-au cumpărat o casă după ce soțul ei a decis să candideze la președinție

„Vă rog să ne credeți că eram fericiți. Acum 3 săptămâni am reușit să ne cumpărăm o căsuță aici în România. Am locuit cu chirie până acum și era foarte liniștită viața. Însă atunci când Călin a hotărât să răspundă acestei chemări, am avut o singură condiție pentru a-l susține și a intra, ca fiecare pas care este un succes să-i fie nu atribuit lui, ci lui Dumnezeu”, a spus ea.

Aceasta, în condițiile în care s-a speculat că Georgescu nu a locuit în România și că și-a făcut campanie din Austria.

Cristela Georgescu a mai spus că rezultatul obținut de soțul ei în primul tur al alegerilor prezidențiale i se datorează lui Dumnezeu.

„În acea noapte a alegerilor, am privit cu compasiune chipurile unor oameni care numeau minunea și puterea lui Dumnezeu o armată o trolilor sau banii rușilor dați chinezilor de la TikTok. Am auzit toate denumirile posibile, numai Dumnezeu nu a fost recunoscut în toată măreția sa”, a spus ea.

