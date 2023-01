Digistoria - Cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie

22 ianuarie 1506 - SOLDAȚII PAPEI

150 de soldați elvețieni treceau Alpii și veneau la Vatican. Erau primii membri al Gărzii Elvețiene, protectorii Papilor și în ziua de astăzi. 22 ianuarie este și ziua fondării Gărzii. Papa Iuliu al II-lea este cel care a cerut Elveției să trimită constant un corp de mercenari. La început, acești soldați chiar luptau, dar cu timpul au primit un rol ceremonial. În prezent, recruții trebuie să fie catolici elvețieni, până în 30 de ani și cu stagiul militar făcut. Uniformele de acum sunt copii ale acelor din secolul XVI, de la croială, la culori.

22 ianuarie 1970 GIGANT AL AERULUI



Boeing 747 începea să transporte pasageri. Compania americană Pan Am a fost prima care a folosit Jumbo Jet. Șeful Pan Am, Juan Trippe, ceruse crearea avionului.

Prima rută pentru 747 a fost New York-Londra. Dar a fost un început cu ghinion. Avionul care trebuia folosit în acest prim zbor s-a stricat, așa că a fost folosit un alt 747.

Peste 1.500 de exemplare au fost construite, din 1968 și până în 2022. A revoluționat transporturile aeriene deoarece a făcut zborul mai accesibil pentru marele public.



22 ianuarie 1879 - CÂND SULIȚA A BĂTUT PUȘCA



Mai puțini de 2.000 de soldați britanici se întâlnesc pe câmpul de luptă cu 20.000 de luptători Zulu. Britanicii aveau puști moderne. Zulușii luptau cu suliță și scut. La finalul luptei, victoria a fost a luptătorilor africani. Armata britanică nu suferise niciodată o înfrângere atât de dură în fața unei armate băștinașe, inferioare tehnic. A fost prima ciocnire în războiul Anglo-Zulu. Înfrângerea i-a făcut pe britanici să trimită să mai multe resurse în Africa de Sud. Războiul se termină cu o victorie britanică.