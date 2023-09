Premierul Marcel Ciolacu a spus, la Interviurile Digi24.ro, că discuția privind Pilonul II de pensii „e închisă” și că ideea unei naționalizări a pensiilor administrate privat nu a fost discutată în Guvern și nici nu va fi discutată. El a adăugat că amendamentul care a provocat ieri scandal în coaliție și în spațiul public a fost „o opinie” a unui secretar de stat.

FB: „În rest, că cineva care are o propunere, o discuție - nu suntem în Evul Mediu, nu dăm foc la vrăjitoare, nu înfierăm oamenii că cineva a avut o opinie.”

„În guvern nu a existat o astfel de propunere. Ce pot să vă spun: nici eu, nici Nicolae Ciucă nu am avut o discuție politică în ceea ce privește naționalizarea Pilonului II. Mai mult, nici eu, nici domnul Ciucă nu vom lua o astfel de decizie”, a spus Marcel Ciolacu.

„În rest, că cineva care are o propunere, o discuție - nu suntem în Evul Mediu, nu dăm foc la vrăjitoare, nu înfierăm oamenii că cineva a avut o opinie. Decizia politică este foarte clară. Nu am avut o discuție serioasă pe acest subiect și nici nu vom avea. Repet, trăim în anul 2023, orice om are dreptul la o opinie”, a subliniat premierul.

„Am avut discuția cu președintele Nicolae Ciucă și am avut aceeași opinie. Nu cred că este bine să venim pe un sistem care funcționează. Că pot fi anumite lucruri: să fie asigurări, să fie mai transparent, sunt lucruri care țin de funcționare nu de naționalizare. E închisă discuția”, a adăugat el.

Un amendament care prevedea ca oamenii să precizeze în scris dacă vor să rămână în Pilonul II de pensii, iar în caz contrar toate contribuțiile să treacă la Pilonlul I, a inflamat ieri coaliția și opinia publică, cu câteva ore înainte ca Guvernul să-și asume răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale. Amendamentul, propus de Daniela Pescaru (PSD), secretar de stat în Ministerul Finanțelor. a fost scos în scurt timp din proiect.

Întrebat cum a ajuns în pachetul de măsuri fiscale o propunere de amendament de la un secretar de stat, Ciolacu a răspuns: „Eu nu cunosc, eu nu am avut discuții cu doamna Pescaru. S-a întâmplat lucrul ăsta, eu nu îl exclud. Deciziile politice le iau liderii politici”.

„Eu nu sunt în Evul Mediu. Nu pot să închid gura oamenilor. Eu analizez, că eu sunt decidentul. Analizăm și vedem dacă e oprtună acea decizie. Cum adică să cert lumea că a avut o opinie? A avut o opinie proastă din punctul meu de vedere, dar nu pot să îndepărtez pe toată lumea care nu gândește ca mine”, a addăugat el.

„Nu se naționalizează Pilonul II, lucru care de altfel s-a întâmplat în Polonia, în Ungaria. În acest moment se iau niște bani colectați la bugetul de stat și se duc, ca un fel de asigurare că dacă se întâmplă ceva cu Pilonul I, lumea are bani și la alt pilon. Sper să nu fie nici investiții cum s-a întâmplat în trecut când s-au pierdut banii românilor. Au pornit războaie în lume când s-au pierdut banii de la pensii. Se pot pierde prin aventuri financiare și e normal ca statul să se asigure că nu se întâmplă acest lucru”, a mai spus Ciolacu.

