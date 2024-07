A apărut prima păpușă Barbie nevăzătoare

La şase decenii după ce Barbie originală a ajuns pe rafturi, compania de jucării Mattel lansează prima sa păpuşă Barbie nevăzătoare, într-un efort de a-și extinde colecția cu păpuși incluzive.

Producătorul american de jucării a declarat că păpuşa, care este acum disponibilă online şi în magazine, a fost creată în încercarea de a face copiii nevăzători şi cu vedere redusă mai bine reprezentaţi în societate.

"Recunoaştem că Barbie este mult mai mult decât o simplă păpuşă; ea reprezintă exprimarea de sine şi poate crea un sentiment de apartenenţă", a spus Krista Berger, vicepreşedintele senior al Barbie şi şeful global al păpuşilor.

Compania a colaborat cu Fundaţia Americană pentru Nevăzători pentru a se asigura că totul, de la ochii păpuşii până la îmbrăcămintea acesteia, reprezintă cu acurateţe persoanele cu orbire şi vedere redusă.

Păpuşa ţine în mână un baston alb şi roşu cu vârf de bezea, în timp ce privirea sa este îndreptată uşor în sus pentru a "reflecta cu exactitate privirea uneori distinctă a unei persoane nevăzătoare".

După efectuarea de teste cu copii nevăzători şi cu deficienţe de vedere, s-a decis ca păpuşa să fie îmbrăcată în haine cu detalii tactile din ţesătură, inclusiv un tricou roz din satin şi o fustă din tul violet. Detalii precum închizători cu buclă pe partea din spate a tricoului păpuşii şi elastic pe fustă au fost create cu scopul de a se asigura că îmbrăcarea păpuşii este mai uşoară. De asemenea, ambalajul este mai accesibil decât cel standard şi include cuvântul „Barbie” scris în Braille pe partea din faţă a cutiei.

Pe lângă prima sa Barbie nevăzătoare, Mattel a încheiat un parteneriat cu organizaţia americană National Down Syndrome Society pentru a lansa prima sa păpuşă de culoare cu sindromul Down. Aceasta urmează lansării de anul trecut a unei păpuşi cu sindromul Down.

Ambele păpuşi fac parte din gama Barbie Fashionistas care a fost lansată iniţial în 2009 şi a oferit pentru prima dată o mică selecţie de păpuşi cu diferite tipuri de corp şi tonuri de piele. În 2019, gama a fost extinsă pentru a include 176 de păpuşi cu nouă tipuri diferite de corp, 35 de nuanţe de piele şi 94 de coafuri. De asemenea, a debutat o păpuşă cu un picior protezat şi o utilizatoare de scaun cu rotile. În 2022 a fost lansată prima Barbie cu deficienţe de auz, împreună cu o păpuşă Ken cu vitiligo, o boală autoimună care face ca pielea să-şi piardă pigmentul.

