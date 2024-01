Cine este Jo Koy, comediantul care a fost desemnat de internauți ca cel mai prost prezentator după Globurile de Aur 2024

Jo Koy a fost anunțat ca gazdă a celei de-a 81-a ediții a premiilor Globurile de Aur cu doar câteva săptămâni în urmă, iar lipsa lui de timp pentru a se pregăti pentru show i-a atras titlul de cel mai prost prezentator din partea internauților. Glumele despre Taylor Swift sau Barbie au fost criticate dur pe rețelele sociale, unde Koy a făcut senzație, dar nu cum și-ar fi dorit.

Jo Koy a început duminică primul său număr ca gazdă a Globurilor de Aur cu un monolog care făcea referire la dimensiunea penisului starului „Saltburn”, Barry Keoghan, și despre medicamentul de slăbit Ozempic în fața talentelor de top de la Hollywood, glumele sale nefiind gustate de public, care a răspuns mai mult cu zâmbete de complezență sau jenate.

S-a râs puțin când Koy a glumit despre scena lungă de dans nud a starului din „Saltburn”, Barry Keoghan, acesta făcând mai multe referiri la dimensiunea impresionantă a organelor genitale ale personajului său din film, întrebându-l pe Keoghan, care era în public: „Unde este așezat penisul tău? În față? Asta a fost adevărata vedetă a spectacolului”, notează Variety.

Koy a reușit și „performanța” de a-și face un inamic din „Swifties”, fanii cântăreței Taylor Swift, din întreaga lume, cu o glumă care n-a trecut ecranul și nici audiența.

„După cum știți, am venit după un meci de fotbal. Marea diferență dintre Globurile de Aur și NFL? La Globurile de Aur avem mai puține fotografii cu Taylor Swift”, a spus Koy.

Camera a arătat-o apoi pe Swift, prezentă în public, pentru a-i surprinde reacția. Aceasta a sorbit dintr-o băutură, cu o expresie plată pe față.

În monologul său, comediantul filipino-american a făcut și o glumă, catalogată de internauți drept sexistă, potrivit căreia filmul „Barbie” se bazează „pe o păpușă de plastic cu sâni mari”.

„Momentul cheie în Barbie este atunci când trece de la frumusețea perfectă la respirația urât mirositoare, celulită și picioarele plate – sau ceea ce regizorii de casting numesc „actor de caracter””, a continuat Koy.

Când gluma n-a fost gustată de public, Koy a încercat să se apere dând vina pe scenariștii emisiunii.

„Unele glume le-am scris eu, alții au scris altele”, a spus comediantul după ce una dintre replici n-a fost primită bine de public.

„Da, am luat jobul ăsta acum 10 zile! Vrei un monolog perfect? Taci! Faci mișto de mine, nu? Las-o moale, că am scris câteva poante și sunt cele de care o să râzi”, a încercat Koy să destindă atmosfera.

Koy a fost anunțat ca gazdă pe 21 decembrie, la mai puțin de o lună de la data de difuzare a ceremoniei transmisă de CBS pe 7 ianuarie.

Și nu doar publicul nu a fost impresionat: o căutare rapidă folosind termenul „jo koy barbie joke” pe X arată nenumărate postări care îl critică pe comediant pentru gluma sa „lipsită de gust” și „sexistă”, notează Business Insider.

Prezentatorul a âncercat câteva glume și despre Oppenheimer și Crimele din Osage County: Bani însângerați, care, la fel, nu au fost pe gustul celor care au urmărit Globurile de Aur 2024.

„Mi-a plăcut ‘Oppenheimer’, am doar o plângere: a fost nevoie de încă o oră. Simt că are nevoie de mai multă poveste de fundal”, a spus Koy despre hit-ul lui Christopher Nolan. „Rezoluția mea de Anul Nou pentru 2024 este să termin „Oppenheimer” în 2025.”

Koy a spus că lecția pe care a luat-o din „Killers of the Flower Moon” a lui Martin Scorsese a fost „oamenii albi au furat totul”.

„Nu ca 97%, voi ați furat 100% din tot. Ați luat pământul, ați luat petrolul, ați luat premisa filmului”, a spus Koy, adăugând, după un răspuns mixt din partea mulțimii: „Ce, asta a fost premisa ta? E hilar, nu-mi pasă. Doar că sala este cu adevărat albă.”

Nici Robert De Niro nu a scăpat de „glumele” lui Koy. Comediantul a ironizat faptul că actorul are un copil la vârsta de 80 de ani.

„Sunt un pic uluit. Tipul ăsta este uimitor, deceniu după deceniu, el doar dă lovitura de fiecare dată. Nu știu cum reușești, omule. Jur pe Dumnezeu”, a spus Koy. „Ultima ta interpretare trebuie să fie cea mai mare interpretare dintotdeuana. Cum ai reușit să o lași însărcinată la 80 de ani?”

Săptămâna trecută, Koy a declarat pentru Vanity Fair că „se simțea copleșit, nervos, entuziasmat, presiune” despre găzduirea Globurilor de Aur cu puțin timp de pregătire.

„Nu am mai scris atât de multe glume până acum în viața mea”, a spus Koy pentru Vanity Fair. „Este totul nou, fac un monolog ca gazdă, dar totuși vreau să aibă tonul și vocea mea. A fost o provocare, dar, omule, ne distrăm de minune. Și o să rupem cu acest monolog.”

Globurile de Aur au anunțat pe 21 decembrie că Koy va fi gazda premiilor din 2024.

Jo Koy – născut cu numele Joseph Glenn Herbert – este un comediant care activează din 1994, conform CBS News. Unele dintre programele sale speciale de comedie, inclusiv „Jo Koy: Live from Seattle” și „Jo Koy: Comin’ in Hot”, sunt disponibile pe Netflix.

Ceremonia Globurile de Aur este difuzată în prezent în direct pe CBS și pe Paramount+.

Starul din „Funny Is Funny World Tour”, Jo Koy a lansat cinci show-uri speciale de stand-up pe Comedy Central și Netflix, inclusiv cel de e Netflix din 2022, „Live From The Los Angeles Forum”.

În plus, Koy a jucat în filmul Universal Picture din 2022 „Easter Sunday”, care se bazează pe propriile sale experiențe și pe stand-up comedy. Mai recent, a apărut în filmul Disney „Haunted Mansion” și a pus voce în „Monkey King” și „Leo” de pe Netflix.

Compania mamă Variety PMC deține producătorul Globurilor de Aur, Dick Clark Prods. într-o asociere cu Eldridge.

