Legenda comediei americane, Bob Newhart, a murit la vârsta de 94 de ani

Legenda comediei americane, Bob Newhart, a cărui bâlbâială și mimică impasibilă i-au adus celebritatea pe micul și marele ecran, a murit la vârsta de 94 de ani. El rămâne cel mai bine cunoscut pentru emisiunile de televiziune „The Bob Newhart Show”, iar pentru publicul din România și prin aparițiile sale ca invitat special în seriile „Young Sheldon” și „The Big Bang Theory”.

Jerry Digney a spus că Newhart a murit în Los Angeles, joi dimineață, după o serie de de probleme de sănătate. El a numit pierderea vedetei drept „sfârșitul unei ere în comedie”, informează CNN.

George Robert Newhart, cu numele de scenă Bob Newhart, a fost comedian și actor de film și televiziune. S-a născut pe 5 septembrie 1929, în Oak Park, Illinois.

Newhart a fost inițial contabil și redactor de anunțuri publicitare. A început să activeze în televiziune din 1958 cu "The Bob Newhart Show", "The Dean Martin Show", "The Ed Sullivan Show", "The Judy Garland Show".

El rămâne cel mai bine cunoscut pentru emisiunile de televiziune „The Bob Newhart Show” (1972-78) și „Newhart” (1982-90), ambele fiind construite în jurul personajului său. În „The Bob Newhart Show” a jucat rolul unui psiholog din Chicago, Bob Hartley, care avea o mulțime de pacienți excentrici.

Prima dată a devenit cunoscut cu albumul său de comedie, din 1960, „The Button-Down Mind of Bob Newhart”. Albumul a fost un fenomen al vremii sale: unul dintre cele mai bine vândute albume ale anului, a fost pe locul 1 timp de 14 săptămâni în topul Billboard și a câștigat mai multe premii Grammy, întrecându-i pe Frank Sinatra, Harry Belafonte și Nat King Cole la Albumul anului. De asemenea, a ajuns pe locul 1 cu continuarea „The Button-Down Mind Strikes Back!”.

A fost invitat frecvent în emisiunile umoristice și în talk-show-uri și o gazdă obișnuită la „Tonight Show”. Newhart nu s-a retras niciodată, continuând să aibă apariții în televiziune în ultimii ani în seriile „Young Sheldon” și „The Big Bang Theory”.

A apărut în filme, ca "Hell' s for Heroes", cu Steve McQueen, "Hot Millions", cu Peter Ustinov și Maggie Smith, "On a Clear Day You Can See Forever", "Cold Turkey", "Catch 22", "Elf", "First Family", "In & Out", cu Kevin Kline.

S-a căsătorit în 1963 cu Ginny Quinn, fiica actorului Bill Quinn, cu care a avut patru copii: Robert William, Courtney, Jennifer, Timothy. Soția sa a murit anul trecut.

Actorul a fost recompensat pentru rolurile sale de televiziune cu o stea pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood. De asemenea, a primit numeroase premii, inclusiv trei premii Grammy, un premiu Emmy și un premiu Globul de Aur.

