Mel B, fostă membră a trupei Spice Girls, cere parlamentarilor britanici o lege împotriva discriminării părului afro

Cântăreața Mel B, fostă membră a trupei Spice Girls, și deputatul laburist Paulette Hamilton se numără printre cei mai cunoscuți britanici de culoare care cer parlamentarilor să facă din Marea Britanie prima țară vestică ce introduce o lege pentru a pune capăt discriminării părului afro.

Campania Ziua Mondială Afro (WAD) a trimis o scrisoare deschisă către parlamentari, în care le-a cerut să voteze pentru recunoașterea și prevenirea discriminării părului afro prin actualizarea Legii Egalității din 2010 pentru a face părul afro o caracteristică protejată, scrie The Guardian.

Scrisoarea a fost semnată de 100 de militanți și susținători, inclusiv cântăreața Beverley Knight, scriitorul și militantul Patrick Hutchinson, cântăreața și prezentatorul Fleur East, directorul unei școli Evelyn Forde și profesorul Patrick Vernon.

Acesta avertizează că „omiterea părului ca caracteristică protejată de lege a facilitat discriminarea de zi cu zi și normalizarea părului afro ca fiind inferior în fiecare sferă a vieții”.

Scrisoarea face parte din campania „100 de voci, 100 de cuvinte” a WAD, pentru care fiecare susținător a scris 100 de cuvinte despre motivul pentru care modificarea legii este vitală.

Campania va găzdui o spațiu la parlament cu Hamilton, fondatorul WAD Michelle De Leon, Hutchinson și prezentatoarea TV și radio Sarah-Jane Crawford. Vor fi acolo cu copiii lor pentru a „se concentra pe schimbarea pentru următoarea generație”.

Participanții susțin de mult timp că copiii britanici sunt penalizați în mod nedrept la școală pentru că poartă stiluri naturale și se folosesc de metode pentru întreținerea părului lor afro, în timp ce adulții din birourile din Marea Britanie se confruntă, de asemenea, cu discriminare, hărțuire și agresiune.

„Legile sunt de fapt făcute pentru a spune oamenilor ce este bine și ce este rău și pentru a proteja grupurile minoritare de opresiune, discriminare și nedreptate. Pur și simplu nu avem legile potrivite în Marea Britanie care să împiedice generațiile de a continua cu discriminarea părului afro”, a transmis De Leon.

„În calitate de prim parlamentar de culoare din Birmingham și ca mamă a patru fiice, știu impactul pe care l-ar putea avea această campanie asupra comunității mele locale și asupra persoanelor cu păr afro din Marea Britanie”, a spus Hamilton.

„Prima filmare pe care am făcut-o ca Spice Girl pentru Wannabe, stilistii s-au uitat la părul meu și mi-au spus că trebuie să fie îndreptat. Părul meu mare nu se potrivea cu modelul starului pop. Dar am rămas în picioare – susținută de colegele mele – și am cântat și dansat așa cum sunt eu, cu părul meu mare, pielea brună și eram total mândră de cine sunt” a declarat Mel B.

„Deci, da, sunt mândră să susțin Ziua Mondială Afro în apelul său pentru Legea Egalității, pentru a proteja împotriva discriminării părului afro în Marea Britanie”, a mai spus cântăreața.

