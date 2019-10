Cea mai bună fotografie cu animale din 2019 și povestea din spatele ei

Premiul din 2019 pentru cea mai bună fotografie surprinsă în natură a fost decernat lui Yongqing Bao și e aleasă dintre 50.000 de instantanee din lumea întreagă. Ea înfățișează un moment tensionat, o luptă între o vulpe și o marmotă în Himalaya. Fotograful a povestit ce s-a întâmplat și cum a reușit să facă această fotografie extraordinară.

În imagine, marmota, panicată, este ridicată la verticală și stă sprijinită pe un singur picior din spate. Asemenea unui karateka, ea pare gata să se apere de atacul unei vulpi. Aceasta din urmă pare însă precaută, are urechile date pe spate, corpul este lăsat spre sol, pentru a para o eventuală lovitură cu ghearele din partea adversarului. Este o scenă dramatică, care pare ireală, dar ea este imortalizată de-acum pe hârtie fotografică. Se numește „Momentul”.

„În plan fotografic, este pur și simplu momentul ideal”, consideră Roz Kidman Cox, fostul redactor-șef al BBC Wildlife Magazine, care a prezidat juriul Wildlife Photographer of the Year, celebrul concurs ce recompensează în fiecare an, de mai bine de jumătate de secol, cea mai frumoasă fotografie surprinsă în natură.

„Intensitatea expresivă a posturilor surprinse, energia pe care o degajă lăbuțele ridicate par să fie într-un echilibru perfect. Este extraordinar că ați captat o interacțiune atât de puternică între o vulpe tibetană și o marmotă, două specii esențiale pentru ecologia unei regiuni a lumii mai rar văzute în imagini”, a declarat președinta juriului atunci când i-a înmânat premiul câștigătorului.

Deznodământul luptei din fotografia anului. Dezvăluirile autorului

Fotograful chinez Yongqing Bao a povestit din culisele reușitei sale: „Era în zori, într-o zi de început de primăvară, pe o pajiște din platoul tibetan Qinghai, iar zăpada începea să se topească”. De câteva săptămâni, fotograful urmărea o colonie de marmote din Himalaya, pentru a monitoriza modul lor de viață. În acea zi, le urmărea de mai multe ore, fotografiindu-le discret în habitatul lor natural, când a surprins sosirea vulpii. „Am văzut că era o femelă. Avea de hrănit trei pui. Mi-am dat seama că va ataca marmotele. S-a năpustit asupra acestei marmote care tocmai ieșea din cuibul subteran. Tânăra marmotă a scos un strigăt pentru a-și avertiza colonia de pericol. Iar apoi am asistat la lupta dintre două animale: unul care încerca să-și protejeze colonia, celălalt care voia să-și hrănească puii”, a povestit fotograful.

Din păcate, contrar impresiei pe care ar putea lăsa-o fotografia, aceea că marmota îi va veni de hac vulpii, atacând-o de sus, în final rozătoarea n-a supraviețuit atacului animalului de pradă, a dezvăluit fotograful. Scena a durat aproape o oră.

Vulpea a dat dovadă de foarte multă răbdare. S-a culcat, lipindu-se de sol, fără să miște, ca și cum ar fi dormit. Dar ochii erau în alertă. După aproape o oră, marmota s-a hotărât să iasă totuși din galerie, părând să fi uitat de pericol. Sau poate era prea înfometată, după o lungă perioadă de hibernare. S-a îndepărtat de galerie și căuta, cu capul în jos, plante hrănitoare pe care să le ronțăie. Pentru vulpe, a fost momentul perfect...

Alte fotografii uimitoare cu animale, premiate în 2019

Iată fotografiile altor laureați, conform BBC:

Calmar pe timp de noapte Foto: Cruz Erdmann

Câștigătorul concursului la categoria juniori are 14 ani și se numește Cruz Erdmann. A surprins un calmar pe timp de noapte, în Indonezia.

Ținutul vulturului Foto: Audun Rikardsen

Audun Rikardsen, din Norvegia, este câștigător la categoria „Comportament: păsări”, cu o fotografie cu un vultur. Trei ani i-au trebuit pentru a face această fotografie.

Foto: Stefan Christmann

La categoria „Portofoliu” a câștigat Stefan Christmann, din Germania, cu o fotografie din estul Antarcticii ce surprinde peste 5.000 de pinguini imperiali masculi, care clocesc oule pe picioare, înfruntând frigul și vântul, în timp de femelele sunt plecate în lunga călătorie după hrană.

Foto: Daniel Kronauer

O altă fotografie spectaculoasă a câștigat la capitolul „Nevertebrate”. Surprinde o colonie de furnici războinice în Costa Rica și a fost făcută de Daniel Kronauer, din SUA.

Foto: Max Waugh

La capitolul fotografie în alb și negru, a câștigat Max Waugh, din SUA, care a surprins un bizon înfruntând viscolul în Parcul Național Yellowstone.

Mai multe fotografii câștigătoare din concurs puteți urmări aici.

Redactor: Luana Păvălucă