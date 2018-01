Idei pentru un pacheţel sănătos pentru copii la şcoală

A reînceput şcoala, aşa că părinţii trebuie să le pregătească pacheţelul pentru şcoală copiilor. De cele mai multe ori, acesta înseamnă merdenele, covrigi sau clasicul sendviş cu mezeluri, care nu le asigură celor mici nutrienţii de care au nevoie. Dimpotrivă. În exces, acest tip de alimentaţie înseamnă în timp kilograme în plus şi boli.

În România, pachetul cu mâncare pentru şcoală înseamnă pentru mulţi copii un sendviş, adică mezeluri sau brânză topită, între două felii de pâine albă. O variantă comodă pentru părinţi, dar deloc sănătoasă.

„Mezelurile, în primul rând conțin un adaos mai mare de zahăr și de sare. Brânza topită este la fel de dăunătoare, mai ales prin conținutul foarte mare caloric și un conținut destul de mare de grăsimi. Și grăsimi saturate, care știm cu toții că nu sunt foarte sănătoase și nu sunt de preferat”, spune dr. Simona Carniciu, medic diabet, nutriție și boli metabolice.

„Sunt produse în care se găsesc foarte multe grăsimi, zaharuri, şi prin consumul lor îndelungat organismul nostru suferă. Poate să ajungă la probleme de colesterol mărit, obezitate şamd”, arată Andreea-Carmen Radu, consilier psiho-nutriție.

Pline de grăsimi nesănătoase sunt şi produsele de patiserie, pe care mulţi părinţi le cumpără copiilor în drum spre grădiniţă sau şcoală.

„Un foietaj sau o patiserie de dimineaţă îi balonează, or o inflamaţie pe intestin nu trece. Nu. Eu aşa am învăţat şi nu am uitat. Durează, până la refacerea intestinului în totalitate, aproape trei luni”, spune dr. Niculina Jianu, medic pediatru.

„În produsle de patiserie se introduc, pe lângă aditivi și zahăr și sare, și diverse alte arome sau alte alimente care sunt hipercalorice sau care sunt cu un consum ridicat de grăsimi. Și prin această combinație, practic, acest tip de alimente devin nocive pentru organism consumate în exces și pe termen lung”, atrage atenția dr. Simona Carniciu.

Şi mai grav este atunci când părinţii le dau copiilor bani pentru pachet. De cele mai multe ori, cei mici aleg să îşi cumpere covrigi, biscuiţi sau chipsuri. Astfel nu mai există niciun control asupra alimentaţiei lor.

„Este, dacă vrei, soluţia la care nu ar trebui să apeleze niciun părinte. Știu că este invocată lipsa timpului, dar este sănătatea copiilor noştri în joc”, subliniază Andreea-Carmen Radu, consilier psiho-nutriție.

Reguli stricte în alte ţări pentru pachetul cu mâncare de acasă

În plus, în puţine şcoli cadrele didactice verifică ce mănâncă elevii, aşa cum se întâmplă în alte ţări. În Canada, de exemplu, pachetele sunt pregătite de părinţi conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii. Copiii nu au voie în clasă cu mâncare procesată, dulciuri, produse cu alune sau ciocolată. Totul se bazează pe crearea unor obiceiuri sănătoase de la cele mai mici vârste. La fel și în Marea Britanie.

„La început am fost surprinşi de modul în care abordează ei mesele copiilor, pentru că eram învăţată de la cel mare cu ce se întâmplă în ţară: sendviş, felie de salam, unt... Sunt supravegheaţi în timpul meselor, să vadă dacă au mâncăruri sănătoase la ei. Îi şi ajută să despacheteze. Ce le pun în pachet? Paste cu somon gătit, orez cu legume, dar fiecare cutiuţă are compartimente în care punem fructe, legume şi ceva solid”, a povestit prin Skype, pentru Digi24, Andreea Samoilă, o româncă stabilită la Londra.

Regulile la şcoala de stat din Londra unde învaţă copiii Andreei Samoilă sunt foarte clare.

„Eu ca părinte sunt chemată la şcoală să discut cu învăţătoarea şi directoarea în prealabil că nu avem voie, avem un regulament, ştim ce avem voie, ce nu avem voie, iar în felul acesta toată lumea respectă regula şcolii: adică de a se mânca sănătos”, a explicat Andreea.

Pentru acest lucru, este important să se gătească mai des acasă, spun medicii. Nu trebuie să staţi mult timp în bucătărie. Cu răbdare şi imaginaţie, puteţi prepara în mai puţin de o oră un sendviș sănătos. Aveţi nevoie de câteva ingrediente: o chiflă, morcovi, castraveţi muraţi şi o chifteluţă pe care o puteţi face din carne sau din legume, preparată întotdeauna la cuptor, nu prăjită în ulei, la tigaie.

„Ca să nu mâncăm acelaşi lucru două zile la rând este o variantă cu lipie, cremă de brânză şi morcov, salată, aceeaşi cărniţă, dar de data aceasta tocată mărunt”, sugerează Andreea-Carmen Radu, consilier psiho-nutriție.

Nu uitaţi să puneţi în pachetul copiilor şi fructe. De asemenea, este important ca toată familia să mănânce sănătos. Stilul de viaţă echilibrat se învaţă întotdeauna acasă.

„Odată cu dispariția obiceiului de a mânca în familie împreună a apărut și riscul de obezitate. Sunt foarte mulți copii care erau obezi în copilărie și apoi au devenit mari obezi”, atenționează dr. Simona Carniciu.

„E important să le furnizăm mâncare care să le aducă nutrienţi care să asigure buna lor dezvoltare şi buna lor creştere pentru că asta ne dorim cu toţii, să-i creştem sănătoşi, nu să ajungă la 40 de ani cu probleme de sănătate pentru că, de exemplu, vârsta la care se instalează diabetul a scăzut, vârsta la care se instalează obezitatea a scăzut. Obezitatea infantilă este o mare problemă şi e păcat, pentru că ei sunt viitorul nostru!”, punctează Andreea-Carmen Radu, consilier psiho-nutriție.

Câteva idei de sendvişuri sănătoase:

Sendviș cu frunze de spanac, ridichi, morcovi și cașcaval

E varianta numai bună pentru ce găsim în perioada asta în piață. Cașcavalul poate fi înlocuit cu orice tip de brânză care vă place. Morcovii se pot tăia cu peelerul pentru cartofi, ca să fie fâșiuțe subțiri. Puteți pune și puțină ceapă verde, dacă nu vă deranjează.

Sendviș cu dovlecei la grătar, branză de capră și mărar

Brânza se fărâmițează cu o furculiță și se amestecă cu mărarul tocat mărunt. Dacă brânza nu este prea cremoasă, e mai uscată, se pune și foarte puțin ulei de măsline, ca să devină aproape o cremă de brânză. Dovleceii se pun din belșug, nu doar o feliuță sau două. Ei sunt ingredientul principal.

Sendviș cu ou fiert și legume

Poate părea ciudat, dar puteți face un sendviș cu ou fiert, numai să nu fierbeți foarte mult oul. Să nu fie nici cu zeamă, nici tare, ci puțin moale, pentru că altfel se va fărâma gălbenușul și o să cadă dintre feliile de pâine. Oricum, cel mai bine este să folosiți o chiflă rotundă din care să scoateți miezul. Important este să puneți legume din belșug: o variantă poate fi cu roșii, castraveți, ardei, alta cu morcovi, ridichi, salată verde.

Sendviș cu legume/murături și carne

Carne nu înseamnă mezeluri. E foarte greu să găsești în magazine ceva care să nu aibă conservanți precum monoglutamatul, coloranți, zahăr și altele. Cel mai bine este să aveți carne dintr-o sursă de încredere și să o pregătiți acasă, de exemplu la cuptor sau la aburi. O folosiți pe post de fel principal alături de o salată, iar ce rămâne poate fi folosită și a doua zi, rece, în sendviș, alături de legume sau murături. Nu uitați să puneți cât mai multe legume. Nu o bucată mare de carne și o frunză de salată, ci raportul să fie invers, dacă se poate. Și la murături să vă uitați pe etichetă, dacă le cumpărați. Ar trebui să aibă doar apă și sare, nimic altceva. De obicei au și zahăr sau alți conservanți, dar se găsesc și variante doar cu apă și sare.

Sendviș cu ton, avocado, morcovi și țelină

Puteți folosi avocado tăiat feliuțe sau pasat. Legume puteți pune de care doriți. Vara merge foarte bine cu roșii, castraveți, ardei. Iarna încercați cu morcovi și țelină, chiar dacă aveți impresia că nu vă place. Ideea este că gustul tonului le acoperă pe celelalte. Puneți neapărat și salată verde, spanac sau orice frunze aveți. Asta e valabil la orice sendviș.

Alte rețete de sendvișuri sănătoase puteți găsi aici.