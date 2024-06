Inflația scoate carnea de vită din dieta argentinienilor: „E ca și cum ar rămâne italienii fără paste”

Argentinienii, renumiți pentru fermele întinse de vite și reuniunile în jurul grătarelor, consumă mai puțină carne de vită, fiind forțați să-și strângă cureaua din cauza inflației și recesiunii. Consumul de carne de vită a scăzut cu aproape 16% în acest an, până acum, în națiunea sud-americană, unde carnea de vită a fost întotdeauna o parte esențială din cultura societății, alături de fotbal și ceaiul mate.

„Carnea de vită este o parte integrantă a dietei argentiniene, este ca și cum pastele ar fi fost eliminate pentru italieni”, a declarat pentru Reuters pensionara Claudia San Martin, în vârstă de 66 de ani, în timp ce stătea la coadă la măcelărie. Ea a spus că este dispusă să reducă din alte achiziții, cum ar fi produsele de curățare, dar carnea de vită este sacră.

"Argentinienii pot elimina orice, cred, în vremuri dificile ca acesta. Dar nu ne putem lipsi de carne", a spus ea.

Totuși, cele mai recente date arată că argentinienii mănâncă în acest an carne de vită cu o rată de aproximativ 44 de kilograme pe an, în scădere bruscă față de peste 52 kg de anul trecut și până la 100 kg pe an în anii 1950.

O parte din declinul pe termen lung este reprezentată de o reorientare către alte tipuri de carne, cum ar fi porcul și puiul, precum și către alimente de bază mai ieftine, cum ar fi pastele. Dar scăderea din acest an a fost determinată de o inflație de aproape 300% și de o economie stagnată, împreună cu măsurile dure de austeritate ale președintelui libertarian Javier Milei.

Sărăcia a crescut, mai mulți oameni sunt fără adăpost în marile orașe. Multe familii au redus consumul de alimente de bază, precum carne, lapte și legume. Ei spun că încă nu simt beneficiul încetinirii inflației.

"Situația în acest moment este critică. Consumatorii iau decizii gândindu-se doar la portofelul lor", a declarat Miguel Schiariti, președintele camerei locale de carne CICCRA. „Puterea de cumpărare a oamenilor slăbește lună de lună”.

„Scăderea consumului este îngrijorătoare”, a spus și Luis Marchi, 48 de ani, inginer agronom și a treia generație care conduce afacerea agricolă de familie care produce cereale și animale.

„Consumul de carne de vită a scăzut destul de brusc în ultima perioadă”, a adăugat el, dând vina pe inflație și pe declinul economic. „Consumatorii încearcă să înlocuiască acum carnea de vită cu alimente mai ieftine, alte tipuri de carne sau paste”.

Un alt fermier, Guillermo Tramontini, în vârstă de 53 de ani, a declarat că și costurile de întreținere au crescut, după ce seceta i-a lovit anul trecut mai multe efective de vite.

„Carnea de vită nu este atât de scumpă, dar puterea de cumpărare a oamenilor a fost redusă îngrozitor”, a spus el, adăugând că fermierii sunt atenți cu cheltuielile de capital pentru a evita concedierea lucrătorilor.

Pe măsură ce consumul local a scăzut, exporturile au crescut, dar prețurile globale mai slabe au atenuat impulsul pentru fermieri. De departe, cel mai mare cumpărător de carne de vită argentiniană este China, deși importă bucăți mai ieftine, nefolosite pe plan intern.

În măcelaria sa din Buenos Aires, unde a lucrat timp de 40 de ani, Gerardo Tomsin, în vârstă de 61 de ani, a spus că oamenii încă mai vin să cumpere carne de vită, dar caută mereu oferte mai ieftine.

"Oamenii continuă să vină, problema este că se consumă mai puțin. Sunt oameni care apelează la alte produse", a spus el.

Un alt măcelar, Dario Barrandeguy, în vârstă de 76 de ani, a spus că oamenii cumpără cele mai ieftine bucăți de carne de vită sau alte cărnuri mai puțin costisitoare.

„Lucrurile au devenit foarte scumpe și când este atât de costisitor, pur și simplu nu cumpărăm”, a spus Facundo Reinal, un profesor în vârstă de 41 de ani, adăugând „că asta înseamnă să petrecem mai puțin timp socializând în jurul grătarului”.

„Vedem cum oamenii se strâng din ce în ce mai puțin în jurul grătarelor, ceea ce este o parte cheie a culturii de aici, în Argentina”, a mai spus el.

Editor : M.I.