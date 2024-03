Prezentarea de modă a Victoriei Beckham de la Paris a fost întreruptă de activiştii Peta

Activiştii grupului pentru drepturile animalelor Peta au perturbat, vineri, prezentarea de modă a Victoriei Beckham de la Săptămâna Modei de la Paris, conform News.ro.

Grupul „People for the Ethical Treatment of Animals” (Peta) a declarat că este un protest împotriva folosirii pieilor de animale în industria modei în general.

Activiştii au intrat pe podium în timp ce modelele defilau, ţinând pancarte pe care scria "Trăiască pielea vegană" şi purtând tricouri pe care scria "Întoarceţi spatele pieilor de animale" şi "Animalele nu sunt ţesături", înainte de a fi escortaţi de serviciile de securitate.

Un alt activist a reuşit să se strecoare pe podium, fluturând aceeaşi pancartă, în timp ce Victoria Beckham a salutat publicul la finalul defilării.

Victoria Beckham a salutat mulțimea sprijinindu-se în cârje din cauza unei răni la picior pe care a suferit-o în sala de sport, potrivit soțului ei David Beckham.

În timp ce brandul de modă al Victoriei Beckham nu folosește blană sau piei de animale exotice, Peta subliniază că unele modele folosesc piele.

Președintele european al Peta, Mimi Bekhechi, a declarat că „niciun articol de îmbrăcăminte sau accesoriu nu merită sacrificiul unui animal sensibil și inteligent”.

„Îndemnăm brandul Victoria Beckham să apeleze în schimb la inovațiile etice și ecologice disponibile astăzi, cum ar fi pielea de ultimă generație din mere, struguri, ananas, ciuperci și multe altele”, a mai spus Bekhechi

Editor : M.I.