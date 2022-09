(P) Cum pot instrumentele digitale să fie motorul pentru o asistență medicală orientată către pacient

Asistența medicală se schimbă pe măsură ce consumatorii își iau sănătatea în propriile mâini și apelează la diverse instrumente digitale pentru a-și face singuri programări, pentru a intra în posesia rețetelor necesare și, bineînțeles, pentru a-și monitoriza sănătatea între vizitele la specialist.

Reglementările din domeniul medical, noile tehnologii apărute și accesul din ce în ce mai facil al pacienților la date forțează această schimbarea din interior. Spitalele și clinicile sunt nevoite să reacționeze și să plaseze pacientul în mijlocul strategiei organizaționale, pentru a oferi interacțiuni particularizate, o politică de prețuri transparente și servicii eficiente pentru toți pacienții.

Cu toate că pandemia Covid-19 a intrat pe o pantă descendentă, efectele acesteia sunt departe de a se fi încheiat. Pandemia a lăsat forța de lucru medicală suprasolicitată și cu resursele aproape pe zero. Instituțiile medicale au acum nevoie de o transformare rapidă, de instrumente eficiente de care pot depinde pentru a îmbunătăți performanța și a economisi costurile asociate actului medical.

Diversificarea experiențelor digitale inovatoare

În prezent, tendința în rândul companiilor este de a-și accelera ritmul transformării digitale pentru a oferi clienților experiențe variate la prețuri competitive, fie că este vorba de muncă sau de relaxare. Consumatorii au la dispoziție nenumărate opțiuni, fie că este vorba de munca hibridă sau de simple cumpărături online.

Aceleași gen de așteptări generează schimbările curente din sectorul medicinei. Creșterea cererilor de consultații și îngrijiri acordate la distanță determină o explozie în domeniul tele-medicinei. Terapeutica digitală, facilitată de software pentru prevenirea, gestiunea și tratamentul bolilor, devine, de asemenea, opțiunea preferată de a acorda asistență medicală. Prin îmbrățișarea acestor noi metode de a oferi asistență medicală, spitalele și clinicile suprasolicitate au ocazia să ușureze volumul de muncă și să economisească costurile.

Introducerea experiențelor digitale de succes în spitale necesită dispozitivele și tehnologia potrivită. Asta înseamnă calculatoare puternice și fiabile, precum ASUS ExpertCenter E1 AiO , un model care poate gestiona consultații la distanță pe toată perioada unei zile de lucru și nu numai, gestionând în același timp multe alte fluxuri de lucru, cum ar fi extragerea istoricul pacienților și verificarea rapoartelor medicale. În spital, aceste calculatoare pot fi utilizate drept ghișee de autoservire pentru a scădea timpii de așteptare ai pacienților și a reduce volumul de muncă al personalului medical.

Medicii analizează tot timpul radiografii, le compară cu istoricul pacienților, și consultă modalitățile de administrare a medicamentelor pentru a putea elibera un diagnostic. Ultimul lucru cu care trebuie să își bată capul este un sistem lent sau un alt dispozitiv neintuitiv în utilizare, care să le afecteze ritmul de lucru și să aibă un impact negativ asupra calității serviciilor medicale prestate. Puternicul ASUS ExpertCenter D9 este un desktop robust care utilizează cele mai noi tehnologii și care poate face față cu brio acestor sarcini, putând gestiona sarcini care utilizează tehnologii de ultimă generație, cum ar fi analiza avansată și învățarea automată, fiind pregătit pentru o rată de adopție accelerată în instituțiile medicale care doresc să se transforme din punct de vedere digital.

Dispozitive în ajutorul asistentelor medicale și a medicilor

Clinicile și spitalele sunt presate din toate direcțiile și se confruntă cu un număr sporit de pacienți și un buget în scădere, ceea ce pune presiune pe eficiență. Pe durata turelor lungi, asistentele și medicii îndeplinesc și o serie de sarcini administrative, deci au nevoie de dispozitive digitale eficiente care să le permită să finalizeze aceste sarcinile rapid, fără efort, lăsând, astfel, suficient timp pentru ca personalul să se poată concentra asupra nevoilor de moment ale pacienților.

Dispozitivele portabile, precum noul ASUS ExpertBook B3 Detachable , permit tranziția simplă, în câteva momente, a personalului medical de la birou în salon și viceversa. Prin simpla detașare a tastaturii, laptopul se va transforma într-o tabletă portabilă, de mici dimensiuni, care nu incomodează, menținând dosarele pacienților și datele cruciale ale acestora la câteva interacțiuni distanță. ASUS ExpertBook B5 Flip duce acest concept și mai departe, oferind o serie suplimentară de moduri de utilizare, putând fi convertit rapid din mod cort în mod stand sau în mod laptop pentru a se adapta la cerințele de moment ale personalului medical.

Căzăturile, loviturile accidentale sunt, de multe ori, inevitabile într-un spital, unde ritmul de lucru este unul foarte accelerat. Faptul că ar trebui să plătești pentru reparația sau înlocuirea unor componente defecte crește costurile și încetinește productivitatea personalului din spitale. Dispozitivele ASUS sunt construite pornind de la dezideratul de durabilitate și rezistență, fiind greu de stricat, dar, în același timp, și foarte ușor de întreținut, datorită asistenței online disponibilă 24 de ore din 24 oferită tuturor clienților ASUS.

Gestionarea și securizarea datelor sensibile ale pacienților

Pe timpul unei zile tipice, spitalele gestionează o cantitate imensă de informații sensibile despre pacienți, date care conține nume, adrese și istoric medical. Dispozitivele și sistemele complet securizate sunt obligatorii în acest caz pentru a se asigura că datele sensibile nu cad în mâinile persoanelor rău intenționate.

La ASUS, securitatea datelor este parte integrată a procesului de proiectare a laptopurilor și dispozitivelor portabile. Prima linie de apărare este formată din conexiunile NFC, autentificarea biometrică, modulul TPM 2.0, acestea asigurând acces verificat la fișierele salvate pe dispozitivele fizice. Suplimentar, platforma integrată Intel vPro Platform vine cu un set adițional de funcții de securitate care izolează sistemul de operare, aplicațiile și datele de amenințările externe.

În plus, toate dispozitivele ASUS sunt compatibile cu tehnologia Windows Autopilot, ușurând configurarea automată a noilor dispozitive de către tehnicienii din departamentul IT pentru o integrare rapidă în ecosistemul IT din spital. Cu ajutorul acestei funcții, spitalele și clinicile pot configura rapid dispozitivele pentru noii utilizatori din sistem, pot modifica automat setările acestor dispozitive și pot încărca chiar aplicații noi fără nicio acțiune din partea utilizatorilor.

Tehnologia Windows Autopilot salvează timp prețios pentru echipele suprasolicitate din spitale și permite dotarea rapidă cu noi tehnologii a profesioniștilor din domeniul medical, astfel încât aceștia să se poată concentra pe îngrijirea pacienților, nu pe configurarea dispozitivelor.

Experiența oferită în domeniul medical face diferența

Experiența în domeniul sănătății este foarte importantă, atât pentru pacient, cât și pentru furnizorul actului medical. Spitalele și clinicile au deja implementată o mare parte din această infrastructură și dispun de datele necesare pentru a trece la un model de operare centrat pe pacient. Cheia succesului este reprezentată de dotarea lucrătorilor din domeniul sănătății cu dispozitivele capabile, portabile și eficiente de care au nevoie pentru a oferi un nivel superior de îngrijire a pacienților.