Sute de persoane care au vrut o schimbare de sex caută ajutor pentru a reveni la stadiul originar

Sute de tineri „transgen” caută ajutor pentru a se întoarce la sexul lor originar. O femeie care a trecut în 2018 printr-un astfel de proces spune că sunt mulți oameni care au făcut operații de schimbare de sex, iar acum regretă, relatează Sky News.

Charlie Evans, în vârstă de 28 de ani, s-a născut femeie, dar timp de zece ani s-a identificat mai bine cu a fi bărbat. Apoi s-a răzgândit și a urmat procesul de revenire la identitatea sexuală cu care s-a născut.

Numărul tinerilor care ar vrea să-și schimbe sexul este mai mare ca niciodată, dar auzim foarte rar despre cazuri de persoane care își regretă decizia. Nu înseamnă că nu există. Sunt persoane care nu se simt bine în pielea noului lor gen și atunci optează pentru o reinversare a procesului și pentru o întoarcere la sexul lor biologic.

Charlie a trecut prin așa ceva și s-a hotărât să-și facă publică povestea anul trecut. Acum spune că este uluită de cât de multe persoane a descoperit că se află în aceeași situație.

„Vorbesc cu niște tineri de 19-20 de ani, care au făcut operații de schimbare de sex, iar acum își doresc să nu fi făcut-o, disforia lor nu a fost rezolvată: nu se simt bine nici cu noua identitate căpătată și nu știu ce opțiuni au acum”, a explicat Charlie Evans.

Ea spune că a fost contactată de sute de astfel de persoane care caută ajutor. Ca o trăsătură dominantă, au vârsta în jur de 25 de ani, sunt majoritatea femei și majoritatea sunt atrase de același sex, dar adesea se simt excluse, a explicat Charlie. Odată, după o conferință, a fost abordată de o tânără cu barbă, care a îmbrățișat-o și i-a spus că și ea este o femeie transgen care a trecut printr-un proces de revenire la sexul originar. „Spunea că se simte abandonată de comunitatea LGBT, care vede în ea o trădătoare”, a povestit Charlie.

Charlie Evans s-a hotărât atunci să-și facă o rețea care să ajute aceste persoane, iar Sky News a stat de vorbă cu una dintre persoanele care i-au cerut ajutor. O cheamă Ruby, are 21 de ani acum, dar când avea 13 ani a început să se simtă băiat. A luat testosteron, vocea i s-a îngroșat, i-a crescut păr pe față și corpul i s-a schimbat. Vara aceasta își propusese să facă operația pentru tăierea sânilor, numai că în mai, Ruby a început să aibă îndoieli că asta vrea, a renunțat la testosteron și a început procesul invers, de revenire la stadiul de femeie. „Nu cred că, în final, ar fi fost suficientă orice fel de schimbare, așa că m-am gândit că mai bine lucrez la a schimba modul în care mă privesc eu pe mine însămi decât să-mi schimb corpul. Am început să am semne de disforie, aveam o problemă cu imaginea celuilalt corp”, a explicat Ruby. Ea a povestit că a început să aibă tulburări de alimentație și a fost deranjată că problema nu era explorată suficient în ședințele de terapie pe care le avea la centrul pentru schimbare de sex, deși personal simțea că asta are legătură cu starea ei.

În Marea Britanie, există o fundație care funcționează pe lângă sistemul public de sănătate și care oferă servicii „de identitate” copiilor sub 18 ani. Uneori pacienții nu au mai mult de 3 sau 4 ani. Numărul copiilor interesați să-și schimbe identitatea sexuală este în creștere vertiginoasă, comparativ cu acum zece ani, ceea ce va duce, foarte probabil, și la creșterea cazurilor care în final vor dori să intre în procesul de revenire la sexul inițial.

Schimbarea sexului are rezultate pozitive pentru mulți oameni și a vorbi despre un proces invers este văzut de unii ca fiind un exemplu de transfobie.

Dar alții sunt de părere că ar fi mai bine dacă s-ar face mai multă cercetare în acest sens și dacă ar exista mai multe discuții despre tratarea oamenilor cu disforie de gen și dacă li s-ar da mai multe opțiuni decât tranziția de gen.

