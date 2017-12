Pâine făcută în casă, reţetă pas cu pas

În copilărie, mirosul de pâine caldă, proaspăt ieșită din cuptor, era la ordinea zilei, nu doar de sărbători, ci tot timpul anului. Nouă ni se pare greu să mai facem pâine, dar vă arătăm că există și rețete rapide și deloc complicate. Iar dacă vreți totuși să o cumpărați, este important să fiți atenți la ce conține.

Vlad este "brutarul" familiei. În urmă cu şase ani, a decis să îşi schimbe stilul de viaţă şi să mănânce mai sănătos. De un an şi jumătate de când este tată, el şi soţia lui sunt şi mai atenţi la ce pun pe masă.

Vlad Desculţu: „Fiecare are îndatoririle lui. Eu asigur pâinea. În procesul ăsta am început să mâncăm cât mai rar pâine. Facem o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. M-am inspirat din cartea "Simplu" a Cristelei Georgescu, cu cea mai simplă reţetă posibilă.

Ingrediente pentru o pâine:

Făină integrală - 500 de grame

Apă - 400 de ml

Drojdie uscată - 9 grame

Sare neiodată, după gust

Reţeta se prepară în cinci minute pe ceas, promite Vlad. Foloseşte doar făină integrală, apă, drojdie uscată şi sare neiodată. Toate ingredientele se amestecă într-un castron şi aluatul se frământă numai câteva minute.

Vlad Desculţu: „Acum vă spun puţin din secretele mele: am observat că atunci când coca este ceva mai umedă se dospeşte mai repede.”

Aluatul se pune în tavă şi se lasă la dospit câteva ore sau peste noapte. Dimineaţa trebuie doar să o puneţi la cuptor timp de o oră, la 170 de grade. Pâinea făcută în casă nu doar că este mai sănătoasă, ci si mai ieftină decât cea din magazin.

Vlad Desculţu: „O făină integrală o găsim cam la 3 lei dintr un kg obţinem 2 pâini. Pâinea asta am făcut-o din 500 de grame de făină, deci avem 3,5 lei făină plus drojdia încă 2 lei ajungem în final ca pâinea aceasta să ne coste aproximativ 4 lei. Observaţi consistenţa ei. Este o pâine săţioasă, foarte consistentă. Știi cu siguranţă ce ingrediente ai pus şi poţi să atragi copiii să te ajute.”

Pâine crescută cu suflet şi cu maia

O altă soluţie ar fi să cumpăraţi pâinea de la brutăriile artizanale.

Această brutărie din Bucureşti nu este una oarecare. Afacerea este una socială: toate angajatele sunt mame singure, aflate în dificultate. În fiecare zi frământă de zor aluatul din care va ieşi un produs 100% sănătos. Se foloseste făină fără aditivi, conservanţi, coloranţi sau alte substanţe artificiale. În plus, în loc de drojdie se adaugă maia, exact ca pe vremea bunicilor.

Corina Munteanu, manager calitate şi produs brutărie artizanală: „Maiaua aduce un plus de sănătate şi de acceptare din partea corpului a pâinii. Drojdia industrială cu care se face pâinea acum care trăieşte o oră jumate nu are timp să prelucreze aluatul şi ceea ce mâncăm noi este o făină cu apă. Maiaua care este făină cu apă făină fermentată fără drojdie industrială. Are timp să prelucreze în 12 ore 18 ore cât lăsăm la prelucrat aluatul şi devine bun de acceptat de organism.”

O pâine cu maia din făină integrală costă 9 lei. Preţuri mai mici găsiţi în supermarketuri, dar trebuie să fiţi foarte atenţi ce cumpăraţi. De multe ori pâinea așa-zis integrală conține coloranți care o fac mai închisă la culoare. În plus, există sortimente care conţin zahăr.

Vlad Desculţu: „Consistenţa ei, uitaţi cum este. Practic asta cumpărăm!”

O pâine integrală cu adevărat ar trebui să aibă o consistență mai tare și sa conțină doar făină, apă, sare şi drojdie sau maia.

Pastele integrale, beneficii la pachet

Copiilor le plac mult şi pastele, care nu lipsesc din meniul lor. Medicii recomandă să vă feriţi însă de cele din făină albă şi să citiţi cu atenţie eticheta ca să vă asiguraţi de calitatea produselor.

Pe rafturile magazinelor găsim o mulţime de variante sănătoase, cum ar fi, de exemplu, aceste trei sortimente: cu făină din grâu dur, orez şi porumb.

Pastele bio, tot mai căutate

Acestea nu sunt singurele variante de paste sănătoase pe care le puteţi încerca.

Suntem la o fabrică din Deva care produce tagliatelle şi penne din linte, năut, fasole şi in, pe care le exportă în întreaga Europa. Ce mai au special aceste produse?

Indira Abdulvoap, reprezentantul unei fabrici de paste ecologice: „Suntem înclinaţi spre producţia raw, deshidratate sub 42 de grade. Cumperi un produs care este viu, deshidratat sub 42 de grade în decursul a spre 2 zile şi îl prepari o singură dată şi atunci îşi păstrează cât mai mult din valorile nutriţionale.”

Preţul este însă mai mare decât cel al pastelor cumpărate din magazine.

Indira Abdulvoap, reprezentantul unei fabrici de paste ecologice: „Gama cea mai preţul cel mai de jos ar fi de 12 lei pentru pastele din năut şi cele mai urcând preţul spre 14 lei la 200 de grame sunt cele cu legume proaspete. Cele cu hrişcă avem 20% sfeclă proaspătă pe care o curăţăm şi o tocăm aici.”

Chiar dacă veţi plăti mai mult, gânditi-vă că este o investiţie în sănătatea unei generații. Consumate în fiecare zi, pâinea şi pastele făcute din făină albă au efecte negative asupra organismului, în special la copii.

Dr. Laura Ene, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice: „A început să apară caz de diabet al adultului la copii, cazuri de obezuitate morbidă la copii şi totul are legătură cu calitatea mâncării, cu procesarea alimentelor.”

Deşi medicii recomandă ca măcar jumătate din cantitatea de făinoase consumată de cei mici să fie din cereale integrale, un studiu realizat anul acesta de Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului arată realitatea din România: 80% dintre copii consumă zilnic pâine albă.