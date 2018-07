Artiștii sunt revoltați de o ordonanță de urgență a Guvernului

Nume mari din industria cinematografică solicită Ministerului Culturii şi coaliţiei aflată la guvernare să nu politizeze cultura. 300 de artişti au semnat o petiţie prin care cer să se anuleze prevederile unei ordonanţe de urgenţă. Ministerul Culturii vrea să aibă un membru în comisiile Centrului Naţional de Cinematografie şi în cele ale Fondului Cultural Naţional, acolo unde se aleg filmele şi proiectele culturale care vor primi bani de la stat.



Mihai Călin, actor: „Ordonanţa asta nu putem să o scoatem din contextul general al ofensivei politice împotriva a tot ce înseamnă societate civilă, liberă iniţiativă, liberă exprimare, toată ofensiva asta care se întâmplă de ceva timp încoace. (...) Este total nedemocratic, împotriva oricărei libertăţi a spiritului şi libertăţi artistice”.

Ada Solomon, producător: „Nu se justifică în niciun fel! Am încercat să găsesc argumentul logic pentru care ar avea ce să caute. Deci, în primul rând, înţeleg că este un funcţionar din Ministerul Culturii, un om care are alte sarcini de care nu se va putea ocupa pentru că această selecţie nu este simplă. (...) În momentul în care vine cineva care nu are niciun fel de expertiză sau o expertiză în domeniul cultural, dar cu totul şi cu totul altă natură, nu este uşor de judecat. Nu e de citit un scenariu şi de spus "îmi place" sau "nu îmi place".”

Radu Jude – regizor: „Pe artişti şi pe cei care lucrează în domeniul culturii nu i-a întrebat nimeni nimic. Mie mi se pare că e mai mult decât evident că e doar o încercare de control politic al proiectelor care se vor finanţa”.

„Nu face decât să mă ducă cu gândul la o perioadă în care întreaga producţie cinematografică era controlată”, spune Ada Solomon.

„Mă gândesc foarte tare să iau în calcul emigrarea în Australia, pentru că am senzaţia că indiferent de ce poziţie iei public, nu se rezolvă nimic”, mărturisește actorul Mihai Călin.

Despre această ordonanță a atras atenția și actorul Marius Manole, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24. „Cred că există un procent destul de mare (de colegi) care nu a vrut să facă lucrul ăsta vizibil (să semneze petiția Fără penali – n.r.), pentru că... nu știi niciodată. Trăim în țara în care nu știi niciodată dacă șeful nu se supără, trăim în țara în care nu știi niciodată dacă mai primești finanțare... Mai nou, acum, Primăria Capitalei încearcă să intre foarte, foarte tare în tot ce înseamnă cultură (...)”, spune Marius Manole. „Nu ne dorim să vedem Cântarea României peste tot în țară, totuși”, a adăugat actorul, subliniind că cei din breaslă ar trebui să se teamă și să se împotrivească la o ingerință a politicului.

Ordonanţa de ugenţă a intrat în vigoare pe 19 iulie.

Reprezentanţii Ministerului Culturii nu au comentat până acum situaţia.

