Marius Manole dezvăluie cea mai mare surpriză a campaniei „Fără penali”

Cei mai mulți dintre semnatarii campaniei „Fără penali în funcții publice” sunt, paradoxal, nu tinerii, ci oameni trecuți de 60 de ani, care spun că ei vor să schimbe țara, a dezvăluit la Digi24 actorul Marius Manole, care s-a implicat în această inițiativă civică.

„Știți ce categorie de vârstă a semnat cel mai mult? Peste 60! Tinerii nu au vrut să semneze. Ăsta a fost șocul nostru, mare, al tuturor colegilor, că tinerii nu voiau să semneze. Tinerii - spunem între 20 și 35 de ani. N-au vrut să semneze! De frică, de... nu-i interesa, era obosit, vin de la serviciu, lăsați-mă și cu asta, haideți, c-o să schimbați voi România! Cei mai mulți veneau oameni în vârstă, care vedeau la televizor, aflau de la nepoți de pe Facebook și veneau și spuneau că ei vor să schimbe țara! N-ai crede! N-am crezut nici noi. Întrebați toți colegii. Toți au fost dezamăgiți de lucrul ăsta și dup-aia am primit și explicația de la alți prieteni, care ne-au spus: Discursul politic nu ajunge la cei de 20-25-30 de ani. Nu e pe limba lor. Faceți cumva să ajungeți la ei! Nu-i convingeți”, a povestit actorul Marius Manole.

Pe de altă parte, el spune că frica de dinainte de 1989 există și acum și a relatat o altă discuție:

„O doamnă a venit și a spus:

- Nu pot să dau CNP-ul.

- De ce, doamnă? Știți că-l aveți și pe tichetul de vacanță?

- Da, dar e altceva...

- Dar de ce nu-l dați?

- Ăștia poate să te și omoare!

- Dar dacă ar vrea să omoare pe cineva, ar începe cu mine!

- Nu, nu, nu, n-ați înțeles, dvs sunteți o persoană publică și n-ar avea curajul! La ăștia mai mici vin!

Fostă profesoară!” exclamă Marius Manole.

„Au fost nu știu câți oameni care au venit să semneze și veneau cu pălăria trasă și spuneau: Vă rog frumos să nu mă fotografieze nimeni, lucrez într-o instituție publică, vă rog eu mult, vreau să semnez, cred în ce faceți, dar vă rog eu mult, deci am un director care... vă rog eu mult...!”, a povestit actorul. Eu cred că frica asta e undeva în gena noastră, frica de autoritate, e ca atunci când mergi cu mașina și spui Aoleu, poliția! Aoleu, stai, că n-am făcut nimic! Avem o teamă dintotdeauna, nu știu de ce - că-ți pierzi munca, că n-o să mai reușești... ”, spune Marius Manole.

Inițiativa civică „Fără penali în funcții publice” își propune să adune 500.000 de semnături, pentru ca, așa cum prevede legea, să poată intra în discuția Parlamentului în vederea organizării unui referendum pentru schimbarea Constituției în acest sens. De o săptămână, acestei campanii i s-au alăturat câțiva actori cunoscuți ai României. Printre ei și Marius Manole, care a fost invitatul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Marius Manole admite că atunci când actorul trece de la scenă la stradă este o ruptură care îi afectează și munca, mai ales că uneori este și ținta dezaprobărilor. „Un sfert de țară! E plin Facebook-ul. Azi-dimineață m-am enervat groaznic când am citit un articol al dlui Pleșoianu în care pur și simplu îl făcea cu ou și cu oțet pe Victor Rebengiuc. (...) Undeva, apare o teamă, pentru că în momentul în care joc, eu am în public oamenii care ne înjură pe Facebook. Sunt o groază de mesaje: Dle Manole, v-am iubit, v-am admirat, din momentul ăsta, pentru mine sunteți un gunoi! Avem și mesaje inverse, e adevărat. Nu mă sperie, mă afectează, e adevărat că undeva toate mă dor, toate mesajele astea care spun Mă, Manole, ești un puțoi! Dar dup-aia deschid televizorul și o văd pe doamna Viorica Dăncilă și-n secunda aia înțeleg de ce fac asta și-n secunda aia nu mă mai afectează nimic pe lumea asta!”, a punctat Marius Manole.

Trăim în țara în care „nu știi niciodată”

Firesc, Marius Manole a fost întrebat de ce s-a implicat în această campanie. „A fost o alegere nu foarte ușoară, pentru că și eu cred că locul actorilor e pe scenă și că ar trebui ca un actor să nu fie foarte expus și foarte militant. Asta, într-o societate corectă, într-o lume perfectă în care țara ar fi guvernată perfect, în care nu s-ar întâmpla abuzuri, în care lumea nu încearcă să schimbe legile cu forța, peste noapte, mai pe scurt, o lume în care totul e minunat. Doar că nu trăim într-o astfel de lume, iar noi, actorii, suntem pe scenă cât suntem, dar apoi avem dreptul să coborâm în stradă, pentru că și noi, la rândul nostru, suntem plătitori de taxe, oameni cu probleme, pe care statul, câteodată, îi încurcă, ba chiar îi și buleversează foarte rău. Și-atunci am ales să coborâm în stradă, eu nedându-mi seama că actorii au o voce atât de puternică, dar dacă avem vocea asta, e bine să ne facem auziți”, a explicat actorul Marius Manole.

De ce nu s-a implicat mai devreme în acestă campanie? Marius Manole spune că nu a crezut că strângerea celor 500.000 de semnături va fi o problemă. A semnat încă de la început și la un moment dat a vrut să știe câte semnături s-au strâns peste numărul minim necesar, aflând astfel cu stupoare că abia se strânseseră 220.000 de semnături. „Ni s-a explicat că oamenii nu vor să semneze, nu înțeleg, nu vor, nu le pasă, unii de frică, alții din dezinteres, alții că... au semnat până acum atâtea și nu s-a întâmplat nimic”, a enumerat Marius Manole, care a mărturisit că a avut un moment de „cădere majoră” când a aflat de decesul lui Călin Farcaș, tânărul care a murit în așteptarea unui transplant de plămâni, și atunci a decis că trebuie să facă ceva. „Și noi, care suntem o breaslă destul de împărțită, așa, nu reușim să ne unim, suntem personalități, orgolii, le-avem și noi pe ale noastre, uite că atunci când e nevoie de noi. ne-am adunat”, a spus Marius Manole, precizând însă că nu a fost un răspuns unanim, iar una din marile sale dureri este că Teatrul Național din Cluj nu a răspuns apelului.

„Cred că există un procent destul de mare (de colegi) care nu a vrut să facă lucrul ăsta vizibil, pentru că... nu știi niciodată. Trăim în țara în care nu știi niciodată dacă șeful nu se supără, trăim în țara în care nu știi niciodată dacă mai primești finanțare... Mai nou, acum, Primăria Capitalei încearcă să intre foarte, foarte tare în tot ce înseamnă cultură (...)”, spune Marius Manole. „Nu ne dorim să vedem Cântarea României peste tot în țară, totuși”, a adăugat actorul, subliniind că cei din breaslă ar trebui să se teamă și să se împotrivească la o ingerință a politicului.

„Majoritatea actorilor cred în demersul ăsta, majoritatea actorilor speră să se schimbe ceva în țara asta, sunt câțiva mediocri care vor să se agațe de acest sistem care încurajează mediocritatea și funcționarul-funcționar, dar în rest, actorii din breaslă știu că facem corect ceea ce facem, doar că n-au curaj să facă pasul acela un pic mai departe. Dar nu ne condamnă nimeni”, susține Marius Manole.

Chiar dacă actorilor li s-au mărit salariile, „înțelegem că aceste salarii mărite sunt nejustificate, pentru că n-avem o economie care să ne permită să mărim salariile și la un moment dat s-ar putea să intrăm în colaps financiar și nici măcar salariul ăla pe care îl aveam înainte să nu mai putem să-l luăm. A fost o mișcare populistă inutilă și ei s-au bazat pe asta și asta ne aruncă în fiecare seară la televizor”, spune Marius Manole.

„Mă doare că oamenii nu înțeleg că atunci când alegi niște politicieni, tot tu ai dreptul să-i critici și să le atragi atenția. La noi, în România, e o gândire de genul: i-am ales, patru ani îi lăsăm în pace, că i-am ales! Păi tocmai, că i-am ales, avem dreptul. Nu poți să lași o majoritate să-și facă de cap patru ani într-o țară!”, spune actorul.

„Ne îndobitocim ușor-ușor și o să fim foarte ușor de manipulat!”

Pe de altă parte, se declară pesimist în ceea ce privește nivelul de educație în România. „Eu cred că educația în România nu are un trend ascendent. Eu cred că ușor-ușor, cu toții, nu numai o clasă sau alta socială, reușim să ne îndobitocim destul de mult. Pornește foarte de sus, după cum vedem, și ușor-ușor ne afectează pe toți, adică ușor-ușor cred că o să ajungem toți să vorbim cu decât, cu care, nici n-o să fie o problemă! De ce ar fi o problemă să spui decât doamna...De ce?! N-ar fi! Și ne îndobitocim. Se agravează, credeți-mă, pentru că eu văd oameni tineri, îmbrăcați frumos, mirosind frumos, educați într-un fel anume, că n-ai zice...și la un moment dat, zic: Decât telefonul ăsta luați-l! Și-s mulți și te întrebi, mă, dar unde s-a întâmplat, unde e greșeala?”, spune actorul și conchide cu amărăciune: „Și asta va duce treptat la un public mai puțin pregătit, după care le spectacole mai ușurele, pentru că n-o să mai priceapă lumea și uite-așa, o să fim foarte ușor de manipulat!”

De altfel, discuția despre educație a pornit de la faptul că încă sunt spectatori care nu numai că nu-și închid telefoanele în timpul spectacolelor de teatru, ci chiar răspund la ele, iar Marius Manole se numără printre actorii care au sancționat un astfel de comportament.

El a dezvăluit că a avut surpriza neplăcută ca la un spectacol să constate că un spectator a stat tot timpul pe tabletă - „avea o lumină pe față, albastră, tot spectacolul, la Sinucigașul, două ore și jumătate”, a povestit Marius Manole. Iar la sfârșit, când a coborât de pe scenă și s-a dus să-i atragă atenția, a constatat că spectatorul cu pricina era nimeni altul decât comentatorul sportiv Ovidiu Ioanițoaia. „L-am recunoscut, nu mai putem să dau înapoi, oricum nu glumesc, și i-am spus: Ați stat tot spectacolul cu tableta în față, tot spectacolul cu telefonul!”. Reacția a fost:

- Ce vrei, băi, băiețelule?

- Nu vreau nimic, doar v-am atras atenția, că dacă ați venit la teatru, puteți să stați fără...

(Urmăriți interviul complet al actorului Marius Manole în materialul video de mai sus)

