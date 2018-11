Bonton. Cum au evoluat bijuteriile de-a lungul timpului

Sute de bijuterii de epocă unicat se regăsesc într-o colecţie impresionantă. Geo Marinescu este colecţionara care le aduce din toată lumea. Cele mai vechi piesele sunt chiar din epoca victoriană. Întreaga poveste a unei pasiuni elegante, o aflaţi duminică, de la ora 17:30 la emisiunea Bonton.

Geo Marinescu, colecționar bijuterii: În cutia asta am cele mai vechi bijuterii din colecţia mea, încep cam din 1830 şi ajung cam până la 1900. Unele dintre cele mai interesante sunt aceste bijuterii chatlein-urile se numeau, în perioada respectivă erau foarte la modă cel puţin în Anglia, dar s-au regăsit şi în moda românească.

Sute de brăţări, cercei, inele şi accesorii de epocă fac parte din colecţia impresionantă a lui Geo Marinescu. Deşi este descendenta unei familii de boieri care a reuşit să îşi mai păstreaze o mică parte din podoabele vechi, ea a început să fie pasionată de acestea abia acum 10 ani, atunci când l-a cunsocut pe soţul său, un colecţionar împătimit.

Geo Marinescu, colecționar bijuterii: Frumuseţea lor este aceea că unele dintre ele au disparut si atunci in momentul in care le ai intr o colectie, tu ca si colectionar, ai o bucatica din perioada respectiva, ai un mic fragment de istorie in cutia ta de bijuterii. De exemplu, tipul acesta de chatlein era purtat la bal sau la dineu, pentru că era foarte practic. Doamnele puteau în poşetica asta pe care o ţineau la brâu, să ţină un pic carneţel de bal, un mic creion si evident aveau si cate un mic flacon de saruri.

Cum au evoluat bijuteriile de-a lungul timpului, aflaţi duminică, de la ora 17:30, la emisiunea Bonton.

