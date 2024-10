Ce șanse are Mircea Cărtărescu să câștige premiul Nobel pentru literatură în acest an. Predicțiile caselor de pariuri

Scriitorul român Mircea Cărtărescu este cotat la casele de pariuri cu șanse cuprinse între 5 și 11% pentru câștigarea premiului Nobel pentru literatură în acest an. Printre favoriți se numără scriitoarea chineză Can Xue, australienii Gerald Murnane și Alexis Wright dar și scriitorul iranianul Salman Rushdie, grav rănit în urma unui atac în care a fost înjunghiat cu cuțitul petrecut în vara lui 2022.

Verdictul pentru Nobelul literar din 2024, câştigat anul trecut de norvegianul Jon Fosse, va fi anunţat joi. Deocamdată, nu au existat zvonuri dinspre Academia Regală Suedeză, dar în ultimele zile pariorii au avansat câteva nume de posibili câştigători, informează news.ro.

În acest an, Bookmakers a plasat-o pe scriitoarea rusă Liudmila Ulițkaia în poziția de favorită la câștigarea premiului, cu o cotă de 5/1 (16,7% șanse de câștig). Mircea Cărtărescu are o cotă de 9/1 (10% șanse de câștig).

Conform Oddspedia, Cărtărescu are o șansă de 5%, iar cele mai mari șanse la Nobel le are scriitoarea chineză Can Xue (71 de ani).

În schimb, SportGeek îl plasează pe scriitorul român pe locul doi, după Can Xue, în privința șanselor la câștigarea premiului.

„În urma lui Xue, Mircea Cărtărescu (+800) se poziționează pe locul doi în privința favoriților, cu o cotă de +800. Șansele de câștig al lui Cărtărescu sunt de 11,1%, aproape de două ori mai mici comparate cu cele ale lui Xue”, precizează publicația SportGeek.

În același timp, numele lui Cărtărescu nu apare deloc în cotele Betsson Sweden care îi consideră pe Gerald Murnane, Can Xue și Salman Rushdie drept principali favoriți la Nobelul pentru literatură.

În luna mai a acestui an, romanul „Solenoid” al scriitorului Mircea Cărtărescu a câștigat premiul Dublin Literary Award 2024, în valoare de 100.000 de euro, cel mai mare premiu din lume acordat unui roman tradus și publicat în limba engleză, informează Irish Times.

Printre scriitorii aflați în fruntea listei de posibili câștigători la Nobel se numără, conform news.ro, scriitoarea chineză Can Xue (71 de ani), australianul Gerald Murnane şi compatriotul său Alexis Wright, toţi trei abia traduşi în franceză, urmaţi de americano-antiguanica Jamaica Kincaid şi, mai serios, de românul Mircea Cărtărescu (tradus în franceză de Noir sur Blanc) şi disidenta rusă Liudmila Uliţkaia.

Alţi outsideri sunt poetul coreean Ko Un, în vârstă de 91 de ani, canadiencele Anne Carson şi Margaret Atwood, dar şi prolifica Joyce Carol Oates.

Alte estimări se referă la argentinianul César Aira şi maghiarul Laszlo Krasznahorkai, autorul romanului „Satan's Tango” şi câştigător al International Booker Prize în 2015.

În ceea ce priveşte prezenţa în partea de jos a clasamentului a lui Houellebecq, Pierre Michon, Thomas Pynchon, care nu a mai publicat nimic din 2013, şi chiar a cântăreţului Paul Simon (compozitorul piesei „The Sound of Silence”), s-ar părea că aceştia nu sunt acolo pentru a impresiona galeria, ci doar pentru a completa cifrele.

Jurnalistul Thierry Clermont de la Le Figaro se întreabă dacă juraţii Nobel vor avea curajul şi îndrăzneala de a acorda în cele din urmă premiul lor (în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 923.000 000) lui Salman Rushdie, luptătorul neobosit pentru libertate, încă supus unei fatwa şi autor a cincisprezece romane, după ce i-a neglijat pe Borges, Nabokov, Philip Roth, Ismaïl Kadaré (care a murit vara trecută), Kundera, Jorge Amado şi Yves Bonnefoy.

De amintit că în 2016, nimeni nu l-a văzut pe Bob Dylan câştigător, la fel ca Patrick Modiano, care a luat premiul la şase ani după Le Clézio, în 2014.

Răspunsul legat de cine va câștiga premiul Nobel pentru Literatură în 2024 se va afla joi, la ora 14.00, de la Stockholm.

