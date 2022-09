Festivalul multidisciplinar UNFINISHED revine în format offline și explorează conceptul de descentralizare, sub tema OFF-CENTER

Cea de-a șaptea ediție a festivalului multidisciplinar UNFINISHED va avea loc în perioada 29 septembrie - 2 octombrie și se va desfășura concomitent online, pe platforma proprie, Sessions, și offline în spațiile satelitare Casei Universitarilor, dar și în mai multe puncte centrale din București.

„Cu o comunitate din peste 71 de țări, UNFINISHED22 înseamnă 4 zile de workshop-uri, performance-uri, conversații, instalații de artă și experiențe, reunite sub tema off-center, cu rolul de a explora forme ale unui viitor descentralizat.

Cristian Movilă, fondatorul UNFINISHED, consideră că «acum este cel mai bun moment să chestionăm infrastructura din care facem parte. În ultima vreme, se discută mult despre descentralizarea internetului/ web3 și a economiei, însă vrem să adresăm conceptul de off-center într-un sens mult mai larg. Cum ar arăta descentralizarea geografică, culturală, economică? Dar descentralizarea în media, în știință, în sănătate? De fapt în toate aspectele vieții. Avem multe idei, multe sisteme de experimentat, dar și multe întrebări și incertitudini și vrem ca în cele patru zile de festival să ne răspundem la o parte dintre ele și să expunem cât mai multe perspective. Vom fi mii de oameni în aceeași sală, cu opinii diferite, cu background diferit, cu valori diferite, dar vom face schimb de knowledge de la egal la egal. Va fi o experiență transformatoare.»

De joi până duminică, «meniul» zilnic UNFINISHED începe cu sesiuni de yoga sau alergare de dimineață, continuă cu conversații, prezentări și mese rotunde și se încheie cu performance-uri și keynotes. La acestea se adaugă celebrele mese family-style cu comunitatea, instalații de artă, momente muzicale, workshop-uri de dans, sesiuni de speed-dating și multe altele.

Spre deosebire de anii anteriori, ediția actuală este una hibridă și descentralizată, desfășurându-se concomitent online și offline, în mai multe puncte centrale ale Bucureștiului, care se vor alătura epicentrului festivalului - Casa Universitarilor și spațiile ei satelitare din grădină.

Capucine Gros, directorul artistic al festivalului, spune că «în cei doi ani cu restricții am învățat enorm de multe lucruri despre online, iar anul acesta este pentru prima dată când putem combina cu adevărat cele două experiențe. Cred că va fi primul eveniment hibrid în adevăratul sens al cuvântului. Adică, lumea noastră online, găzduită de platforma proprie, Sessions, este o oglindă reală a universului nostru offline. Platforma are exact același design cu spațiile în care se întâmplă evenimentul în București astfel încât comunitatea noastră, indiferent de modul în care participă, să poată experimenta un UNFINISHED cât mai real.»

Fenomenul cultural Modern Love, inițiat de The New York Times, pentru prima dată în Europa la festivalul UNFINISHED

Pentru prima dată în Europa, Daniel Jones, editorul celebrei rubrici Modern Love din cotidianul The New York Times, vine la festivalul Unfinished și selectează povești de dragoste pentru proiectul special, Unfinished Love Stories.

Editorul, alături de organizatorii festivalului, îi invită pe cei care au cuvintele la ei să scrie o poveste de dragoste, în limba engleză, în maximum 500 de cuvinte, până pe 20 septembrie. Daniel Jones va selecta cele mai bune eseuri, iar în perioada 29 septembrie - 2 octombrie, acestea vor prinde viață pe scena festivalului UNFINISHED, fiind interpretate de actori români. Doritorii își pot înscrie povestea folosind formularul de înscriere: www.unfinished.ro/love

Daniel Jones, care acum gestionează franciza globală Modern Love, spune că «după cei doi ani cu restricții în care am urmărit Modern Love Moments doar online, de la distanță, sunt extrem de nerăbdător să ne strângem în persoană și să împărtășim un pic de iubire cu această comunitate incredibilă. Am fost în Unfinished acum câțiva ani și mă bucur nespus că voi reveni, aducând pentru prima dată în Europa proiectul Modern Love, sub forma Unfinished Love Stories. Abia aștept să citesc textele voastre și să scoatem la lumină câteva povești de dragoste care merită să nu rămână ascunse.»

Daniel Jones a editat rubrica Modern Love din New York Times încă din 2004, iar acum gestionează franciza globală Modern Love, care înseamnă: două rubrici săptămânale în cotidianul The New York Times, trei cărți: Modern Love, Love Illuminated și Tiny Love Stories, un podcast săptămânal cu peste 150 de milioane de downloads și un serial cu producții în SUA, India, Japonia și multe alte țări unde Daniel Jones are rolul de coproducător.

Ediția a șaptea a festivalului multidisciplinar UNFINISHED înseamnă 4 zile de workshop-uri, performance-uri, dezbateri, conversații și prezentări ce vor explora conceptul de descentralizare și reunite sub tema OFF-CENTER.

Ca în fiecare an, participarea costă timp și implicare. Unica modalitate de a intra în UNFINISHED este completarea unei aplicații, în care cei interesați trebuie să povestească despre ei, despre valorile și motivația lor și despre ce aduc în festival cu prezența lor. Sesiunea de înscrieri se va deschide la finalul lunii iulie, pe site-ul www.unfinished.ro și vor fi acceptați 3141 participanți fizic și 13.000 online”, arată un comunicat de presă.

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.