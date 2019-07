Bon Jovi a încheiat turneul european la București. Cum a fost la concertul din Piața Constituției

50.000 de fani ai rockului din toată lumea au cântat, duminică seară, în Piața Constituției, alături de legendara trupă Bon Jovi. A fost al doilea concert în România al formației și, spun organizatorii, cel mai bun din turneul european început la Moscova, pe 31 mai, și încheiat aseară, la București.

A fost furnicar în centrul Capitalei încă de la orele amiezii. Organizatorii au impus măsuri de securitate sporite odată cu venirea megastarului american, așa că accesul la concertul Bon Jovi s-a făcut chiar și cu patru ore înainte de show-ul incendiar.

- Foarte călduros, în rest, așteptăm să apară.

- După cât timp v-ați luat bilet la concert din momentul în care ați aflat că vine în țară?

- O lună?!

- Ce înseamnă Bon Jovi pentru voi?

- Amintiri din adolescență.

Ana Maria Tuică, jurnalist Digi24: Trupa americană Bon Jovi revine pentru a doua oară la București după opt ani de absență. O mare de oameni îl așteaptă și sunt pregătiți pentru mega evenimentul pe care organizatorii îl pregătesc deja de mai bine de un an.

Iar cine și-a dorit să fie prezent la concertul anului a trecut și peste problemele de sănătate.

- Pe tine chiar nu te împiedica nimic să ajungi la concert.

- Nu, chiar am vrut să vin deși ai mei mi-au zis să stau acasă.

- De cât timp știi tu de Bon Jovi?

- De când eram mai mică, ai mei m-au învățat rock și am vrut să vin la concert.

Show-ul a fost spectaculos, iar pentru montarea scenei, de 50 de metri lungime, zeci de oameni au muncit nu mai puțin de patru zile!

- Eu am venit să montez scena la Bon Jovi.

- Cum au fost pregătirile?

- Au decurs un pic cam greu, dar ne-am descurcat.

- Ai mai montat vreo astfel de scenă complicată până acum?

- Am lucrat și înainte la Ed Sheeran și o să mă duc și luna viitoare să montez și pentru Metallica.

Spectatorii au fost încântați:

- Minunat, super! Îl iubesc pe el, nu contează ce cântă. Îți mulțumesc că ai venit din nou în România să ne încânți. Îl iubesc!

- De cât timp ascultați Bon Jovi?

- De toată viața!

- Ce melodie vă place?

- It's my life!

Concertul de la București a încheiat turneul THIS HOUSE IS NOT FOR SALE din Europa. Organizatorii estimează că au vândut în jur de 50.000 de bilete. Românilor veniți din toată țara, dar și multor străini.

- De unde ai venit?

- Din Turcia.

- Cum ți se pare concertul?

- Abia a început, dar până acum îmi place. E chiar frumos!

- Îți place rock-ul?

- Da, și o să mă duc și să dansez!

- Israeeeeeel!

- Bon Jovi! Bon Jovi!