Bon Jovi, pentru a doua oară în România, promite un concert memorabil. Detalii din culise

Pentru a doua oară în România, trupa americană Bon Jovi, care va concerta duminică la București, le promite celor 50.000 de oameni, veniți din toate colțurile lumii, o seară de neuitat. În Piața Constituției, zeci de tehnicieni au montat o scenă de dimensiuni impresionante, care a fost adusă din Austria cu zeci de camioane. Reporterul Digi24 a aflat câteva informații din culisele turneului „This House Is Not For Sale” de la Monica Apostol, PR al evenimentului.

Monica Apostol, PR: Un eveniment de o asemenea amploare înseamnă discuții de tatonare și pot să va spun că până am încheiat contractul, am tot negociat, cam un an de zile.

Reporter Digi24: Își mai amintește ceva Bon Jovi de la prima să vizită în România?

- Da! Ține minte România și acum, inclusiv David Bryan a zis că își dorește să revadă Piață Constituției. Dacă ne amintim, în 2011, a susținut un concert de trei ore, ceea ce Bon Jovi nu prea face. O oră bonus. Și și-ar dori și anul acesta să repete același lucru.

- Publicul cum a reacționat la auzul veștii că se va întoarce la noi?

- Explozie! Instant, pagina de Facebook s-a blocat, vânzările au crescut exploziv, bucuria fanilor este foarte mare. Vom avea peste 50.000 de oameni în Piața Constituției, un eveniment aproape sold out. Sunt foarte mulți oameni veniți din străinătate, din Germania, Olanda, Marea Britanie, Israel, inclusiv din Africa.

- Cel mai scump turneu de până acum?

- Asta urmează să vedem undeva spre finalul anului, după ce se fac socotelile și încasările, dar este top. Unul dintre top concerts of Bon Jovi.

- Cu ce a fost scena adusă în țară?

- Cu foarte multe truck-uri, camioane. Întregul echipament înseamnă și bucătărie personală, bucătar, ustensile, tot aduce cu el. Bon Jovi este o trupa modestă, inclusiv Jon Bon Jovi are pretenții normale, este un om chiar casnic. Și-a dorit foarte mult să stea în Piața Constituției într-un cort special amenajat pentru el.

- Cum a fost el amenajat pentru un astfel de megastar?

- Lumină difuză, covor moale, canapea, un pahar de vin roșu, un pahar de vin alb, fructe, în special pepene, ananas, papaya, salată și cartofi copți. Și supă de tăiței cu ou.

- De unde știe Jon Bon Jovi despre supă de tăiței cu ou?

- Cred că de data trecută. A rămas impresionat nu de sarmale, ci de supa de tăiței din ou.