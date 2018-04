La 14 ani, e idolul a sute de mii de copii. Fata-fenomen din Republica Moldova

„E de treabă, blonduță, e funny”. La 14 ani, este idolul a sute de mii de copii, umple săli întregi de spectacole și are propriul ei serial pe YouTube. A cucerit inimile adolescenţilor din România, Republica Moldova şi Rusia. Are peste 400 de mii de abonaţi la canalul ei de YouTube. Cântă, dansează, joacă şi este unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri. Cum a reușit să devină faimoasă? E povestea unui copil „influencer”.

„Salutare, dragi prieteni! Eu sunt în România, sunt în Iași, la filmările noului clip. În 5 minute începem filmările!” - este unul dintre mesajele pe care fata le transmite fanilor.

Adolescenta din Republica Moldova cântă, dansează și joacă într-un serial pentru copii. A început să posteze pe YouTube acum doi ani, iar astăzi are sute de mii de fani. Iuliana Beregoi a participat la concursuri muzicale din Turcia și Rusia și va va avea concerte și în România. Își dorește să fie un artist complet: să facă și muzică și actorie.

La aproape 14 ani, Iuliana Beregoi a devenit idolul unei întregi generații. Este frumoasă, talentată și are peste 400.000 de prieteni: acesta este numărul persoanelor care îi urmăresc canalul de YouTube și îi lasă, zilnic, mesaje de iubire. Cântă de la vârsta de 4 ani, dar celebritatea a găsit-o mai târziu.

„De-atunci mama a observat că mie îmi place să cânt și eu o rugam pe mama să mă dea undeva, la un studio de muzică și dans, și am început să merg la diferite concursuri, la festivaluri, până am ajuns la un festival, la Music for Kids, unde l-am cunoscut pe Cătălin Dascălu, și de aici am început mai mult să muncesc”, povestește adolescenta.

„La un moment dat, pe scenă a apărut un copil, avea 10 ani, o fetiță, îmbrăcată în costum etno, așa, stilizat foarte frumos, și a început să cânte. Cânta atât de..., avea o dorință atât de mare și avea o carismă foarte puternică, încât m-a fascinant acel copil, acea fetiță. Am stat cap-coadă și m-am uitat la ea cu gura cascată”, măturisește Cătălin Dascălu.

Iuliana își împarte timpul între școală, repetiții, înregistrări și concerte. A lansat până acum șapte videoclipuri și primul serial de acțiune pentru copii.

„A fost ceva wow pentru mine, nu am crezut niciodată că o s-ajung să mă filmez într-un serial. Și asta pentru mine este foarte important, sincer acum. Cu toții lucrăm la acest scenariu, toți dăm câte o idee și din toate ideile, Cătălin face scenariul”, explică Iuliana.

„Iuliana este un fenomen și un munte de carismă, de talent și de inspirație, pentru că mă inspiră cam în tot ce fac și serialul Lara l-am început pentru că dincolo de faptul că era un vis al meu să fac un serial, am întâlnit-o pe ea și am spus ok, Iuliana trebuie să fie Lara”, spune Cătălin Dascălu.

Și vlogging-ul îi ocupă o mare parte din timp. De fapt, așa a reușit să ajungă la inimile oamenilor. Dar nu a fost ferită nici de răutățile de pe internet.

„La început, mie mi-a fost un pic greu, că la fel ca toți artiștii, unii au oameni care nu-i apreciază și-un pic mi-a fost greu, pentru că scriau tot felul de comentarii urâte, dar am și mulți fani care-mi scriu comentarii frumoase și cred ei m-au ajutat să trec peste asta”, spune Iuliana.

Deși muncește cât un om mare și își petrece anii copilăriei în lumina reflectoarelor, face totul să pară o joacă.

„Reușesc să merg peste tot și să le iau pe toate deodată, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și muncesc foarte mult pentru asta”, explică Iuliana care este secretul ei.

„Nu e foarte conștientă de ce se întâmplă. Adică e un copil foarte simplu, adolescentă foarte simplă, e modestă și asta contează foarte mult și tot timpul îi spunem că trebuie să rămână așa, trebuie să rămâi modestă, și se pare că înțelege. Se bucură de ce se întâmplă, se simte norocoasă și nu prea își dă seama, ea merge înainte”, spune Cătălin Dascălu. „A evoluat extraordinar, ea era un copil când am luat-o, ea acum este un adolescentă. Bine, ca toți adolescenții trebuie să-i înțelegi, să le oferi spațiu, să îi lași să respire și trebuie să-i ghidezi așa, ușor, să fie totul așa, o joacă, știi, nu trebuie să le impui, nu trebuie să fie nimic forțat”, adaugă Cătălin Dascălu.

Chiar dacă se află la început de drum, Iuliana știe deja unde își dorește să ajungă. Iar visele ei par să se îndeplinească unul câte unul.

„Îmi doresc foarte mult s-ajung să cânt pe cele mai mari scene din lume. Pot să spun că muzica este totul pentru mine, nu mi-aș imagina viața mea fără muzică”, mărturisește Iuliana Beregoi.