La DANCE FM revine GET UP AND DANCE, cu Marius Onuc

Luni, 13 septembrie, începe școala! Și munca devreme, traficul și agitația! Pare aglomerat și dificil?

Ei bine, Dance FM are o veste bună pentru ascultătorii săi: matinalul revine pe frecvențele lor preferate, cu muzică, știri și mix-uri noi!

Marius Onuc abia așteptă să revină alături de fanii muzicii dance și să le facă diminețile mai frumoase.

„Sunt mare iubitor de cafea și de muzică bună, iar singurul loc în care aș putea să le combin perfect pe cele două este Dance FM. Așa că te aștept să îți petreci diminețile împreună cu mine, de la 7:00 la 10:00! Pentru că la Dance FM găsești mixul perfect - stare de bine și muzică!”, ne spune acesta.

„Get up and Dance” se ascultă în București, Târgu Mureș și Cluj sau online, pe www.dancefm.ro, ori pe aplicația iOS sau Android, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7:00 la 10:00.

Atenție! Combinația perfectă de piese creează dependență! Posibil să doriți matinalul „Get up and DANCE” dimineața, la prânz și seara. Non-stop!