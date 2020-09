Dance FM lansează „Get up and DANCE”, primul matinal de la lansarea stației

Din 14 septembrie, Dance FM anunță o premieră în istoria postului: „Get up and DANCE” este primul matinal al radioului cu profil de muzică dance.„Get up an DANCE” se aude în fiecare dimineață, de luni până vineri, între 07:00 și 10:00 și îi are la „butoane” pe Marius Onuc, alături de tânărul DJ, Gabriel M.

„Judecând după audiențele din ultimele luni, am remarcat că foarte mulți oameni se trezesc cu Dance FM. Tocmai de aceea, consider că e nevoie de cineva care să le spună oamenilor «Bună dimineața!». Așa că, de pe 14 septembrie, alături de colegul Gabriel M, ne propunem ca în fiecare dimineață să îi surprindem pe oameni - cum altfel decât prin muzică! Vom avea și premii drăguțe de oferit, așa că ne auzim de luni până vineri, de la 7 la 10, la Dance FM. Get up and Dance!”, a spus Marius Onuc, coordonatorul Dance FM.

Românii dornici de o trezire energică pot asculta Dance FM în București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, online pe www.dancefm.ro sau pe aplicația de mobil pentru IOS și Android Dance FM România.

Marius Onuc a început să lucreze la radio în urmă cu 22 de ani, la Radio Transilvania. A fost inițial devenit Playlist Manager al DanceFM, iar din 2014 este la conducerea DanceFM, post de radio căruia a decis să i se dedice exclusiv. Marius este recunoscut ca DJ care a mixat la pupitrul unor evenimente internaționale precum Sensation - Ocean Of White, Swedish House Mafia sau la UNTODL.

Gabriel M este un colaborator constant Dance FM, prin intermediul podcastului său săptămânal, dar și realizator al emisiunii Top 20, alături de Marius Onuc. El și-a început relația cu muzica încă de la 13 ani, când și-a cumpărat prima consolă, reușind într-un timp foarte scurt să devină cunoscut la nivel național. Producțiile lui Gabriel M reprezintă o uniune dintre diverse instrumente, groove electro și emoții poetice ce au ca scop crearea unei legături puternice între artist și ascultător.