Reprezentantul României la Eurovision 2018 se decide astăzi. Cine sunt finaliștii

Românii vor afla duminică seară cine va reprezenta România la Eurovision 2018. Dintre cele 15 melodii finaliste, una va fi desemnată câștigătoare. Spectacolul se va desfășura pe scena Sălii Polivalente din București.

FOTO: Shutterstock

După cinci show-uri ale semifinalelor Selecţiei Naţionale, 15 piese vor concura duminică, la finala Eurovision România, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti, potrivit eurovision.tvr.ro.

În finală, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision din Lisabona, prin televot.

Feli („Bună De Iubit”), MIHAI („Heaven”), Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), The HUMANS(„Goodbye”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Teodora Dinu („Fly”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Claudia Andas („The One”) , TIRI („Deşert De Sentimente”), Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away”), Xandra(„Try”), VYROS („La La La”), Alexia & Matei („Walking On Water”), Echoes („Mirror”) şi RAFAEL & Friends („We Are One”) concurează pentru un bilet spre scena Eurovision din Lisabona.

Melodiile le puteți asculta aici.

Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu sunt gazdele spectacolului finalei. Alături de ei, Ioana Voicu şi Sonia Argint Ionescu vor însoţi concurenţii în Camera verde, de unde vor trasmite emoţiile artiştilor şi primele impresii la cald.

Finala va fi transmisă în direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+. Spectacolul este realizat de Televiziunea Română în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, prin ARCUB.

Eurovision 2018 va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai. Portughezul Salvador Sobral a câştigat ediţia de anul trecut cu balada „Amar Pelos Dois“.