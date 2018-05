Scandal la Eurovision 2018, după victoria Israelului. Acuzațiile care i se aduc Nettei Barzilai

Netta Barzilai, reprezentanta Israelului și câștigătoarea trofeului Eurovision 2018, se află în centrul unui scandal, după marea finală de sâmbătă seara. Tânăra în vârstă de 25 de ani a pus în scenă un spectacol inspirat din cultura japoneză, pentru melodia „Toy”, însă este acuzată acum că a încercat să își însușească o cultură care nu îi aparține.

Netta Barzilai a apărut pe scenă îmbracată într-un kimono tradițional japonez, cu părul prins în două cocuri, iar pe fundal cu un raft plin cu pisici maneki-neko. Fană a culturii japoneze, în special a personajelor din Pokemon, Netta a vorbit de mai multe ori despre fascinația sa în legătură cu Japonia.

Însă show-ul ei de la Eurovision 2018 i-a adus numeroase critici, din partea celor care sunt de părere că Netta a încercat să își însușească cultura japoneză. Pe de altă parte, fanii artistei i-au luat apărarea și au comentat că Netta a ales această temă pentru spectacolul său tocmai pentru că respectă și iubește cultura japoneză.

„Netta: «Sărbătorim diversitatea». Știi că însușirea altor culturi nu înseamnă diversitate, nu?”, „De ce nu vorbește nimeni despre cum Netta încearcă să își însușească o cultură care nu îi aparține? Nu a fost deloc OK”, „Nu zice nimeni nimic despre modul destul de șocant în care Netta își însușește cultura japoneză? Plus că nu are absolut nicio legătură cu melodia”, „Nu cred că însușirea altor culturi este cea mai mare problemă de pe pământ acum, dar ea efectiv cântă în fața unui perete decorat cu pisici japoneze”, sunt doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor de pe Twitter.

