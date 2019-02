Cristian Tudor Popescu recomandă filme de Oscar: Preferatul meu este „Green Book”

Cristian Tudor Popescu ne spune ce pelicule nominalizate la Oscar merită văzute, la emisiunea „În faţa Ta”, astăzi, de la 13.30. Digi24 şi Film Now vor transmite în această noapte Gala Premiilor Oscar.

Anul asta cine va câstiga?

„Probabil „Roma ”, ceea ce nu o să ma convingă vreodată ca e un film bun.

Vă recomand ce sa mai vedeți, sunt opțiunile mele: „Green Book”, care are și favoritul meu într-un rol masculin , Viggo Mortensen , într-un rol excepțional.

Și Mahershala Ali joacă foarte bine. Deci: „Green Book”, „Capernaum” și „The Ballad of Buster Scruggs”, un film minunat al fraților Coen, unde puteți auzi într-un mod în care nu mi-am imaginat că e posibil, să te emoționeze cuvântarea lui Lincoln de la Gettysburg, pe care americanii o știu cum stim noi că „Moldova nu e a mea, nu e a voastra...” ei știu „Government of the people, by the people, for the people”, a afirma Cristian Tudor Popescu, jurnalist și filmolog.

