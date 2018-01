Filmul clasat pe primul loc în box office, al treilea weekend consecutiv

Filmul „Jumanji: Welcome to the Jungle”, o continuare a comediei de mare succes „Jumanji” din 1995, în care rolul principal a fost interpretat de regretatul Robin Williams, s-a menţinut pentru al treilea weekend consecutiv pe primul loc în box office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de compania Exhibitor Relations, informează AFP.





Avându-i în rolurile principale pe Dwayne „The Rock” Johnson, Kevin Hart şi Jack Black, acest lungmetraj, regizat de Jake Kasdan, despre patru adolescenţi care se pierd într-un joc video, a obţinut încasări de 20 de milioane de dolari de vineri până duminică şi 317 de milioane de dolari în cinci săptămâni de proiecţii în cinematografele din America de Nord, potrivit Agerpres.



Pe locul al doilea în box office-ul nord-american a debutat filmul „12 Strong”, ce prezintă lupta soldaţilor americani după atacul terorist din 11 septembrie 2001. Acest film, bazat pe fapte reale, cu actorul Chris Hemsworth în rolul unui căpitan american care patrulează în munţii din Afganistan, a obţinut încasări de 16,5 milioane de dolari în primul său weekend de difuzare în cinematografele din Statele Unite şi Canada.



Un nou film lansat la sfârşitul săptămânii trecute, „Den of Thieves”, cu Gerard Butler şi 50 Cent în distribuţie, a debutat pe locul al treilea în box office-ul nord-american. Pelicula, care a cumulat 15,3 milioane de dolari în primele trei zile de proiecţii, spune povestea unor foşti militari care decid să devină hoţi în Los Angeles.



„The Post”, cel mai recent film regizat de Steven Spielberg, ce prezintă veritabila bătălie dusă de cotidianul american The Washington Post pentru a publica documente secrete despre implicarea americană în Vietnam, a coborât două locuri până pe poziţia a patra, cu încasări de 12,1 milioane de dolari.



Lungmetrajul „The Greatest Showman”, o biografie cinematografică a magicianului P.T. Barnum, interpretat de Hugh Jackman, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 11 milioane de dolari.



Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:



6 - „Paddington 2”: 8,2 milioane de dolari (25 de milioane de dolari în două săptămâni)



7 - „The Passenger”: 6,7 milioane de dolari (25,7 milioane de dolari în două săptămâni)



8 - „Star Wars: The Last Jedi”: 6,6 milioane de dolari (604,3 milioane de dolari în şase săptămâni)



9 - „Insidious: The Last Key”: 5,9 milioane de dolari (58,7 milioane de dolari în trei săptămâni)



10- „Forever My Girl”, film lansat weekendul trecut şi dedicat unui star country (Liam Page): 4,7 milioane de dolari.