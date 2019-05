„Game of Thrones”. Gwendoline Christie, despre personajul Brienne of Tarth: „Am ştiut că mă va forţa să îmi confrunt androginia”

Actriţa Gwendoline Christie este recunoscătoare pentru rolul lui Brienne of Tarth, din „Game of Thrones”, care i-a dat ocazia să descopere cum sunt privite femeile în societate în funcţie de forma corpului lor.





Actriţa, care are o înălţime de 1,91 metri, a declarat că rolul pe care îl deţine în populara serie fantastică medievală i-a oferit şansa de a afla mai multe despre modul în care sunt privite femeile în societate în funcţie de forma corpului lor.



Christie a debutat în serie în sezonul al doilea şi ulterior a ajuns unul dintre personajele principale.



În ultima zi a evenimentului GQ Heroes, desfăşurat în Oxfordshire, Marea Britanie, Christie a declarat că perioada în care a lucrat pentru seria HBO a determinat-o să regândească modul în care îşi percepe defectele.



Întrebată ce simte acum când seria de lungă durată se apropie de final, actriţa în vârstă de 40 de ani a spus că este ''emoţionată'' dar şi ''recunoscătoare'. ''Sunt atât de emoţionată. Sunt recunoscătoare. Au fost opt ani de muncă'', a spus actrița, citată de Agerpres.



''Când a venit acest rol am ştiut că mă va forţa să îmi confrunt androginia, fizicul, înălţimea, forţa, defectele feţei şi corpului. M-a făcut să îmi pun întrebări despre ce înseamnă să fii femeie, despre modul în care suntem văzute în societate şi cum suntem definite în media şi în divertismentul mainstream. A fost un privilegiu să joc acel rol. A fost o evoluţie a sinelui'', a mărturisit actriţa.



Ultimul episod din seria ''Game Of Thrones'' va fi difuzat la data de 20 mai.

