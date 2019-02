Kevin Spacey solicită anularea unui proces în care este acuzat de abuz sexual. Motivul invocat

În urmă cu trei luni, înainte ca Kevin Spacey să fie acuzat în Massachussetts de agresiune sexuală, a fost dat în judecată de un maseur care susţine că actorul l-ar fi obligat să-i atingă organele genitale în timpul unui masaj la locuinţa din Malibu. Joi, Spacey a cerut ca această plângere să fie respinsă, potrivit The Hollywood Reporter.

La un termen al procesului, avocaţii lui Spacey au argumentat că actorul „va fi serios afectat dacă reclamantul rămâne anonim” şi, dat fiind că nu există acuzaţii de acte de violenţă, ei spun că Spacey este cel vulnerabil în acest dosar, dată fiind celebritatea sa.

Constituţia americană permite persoanei învinuite dreptul la a-şi cunoaşte acuzatorii, mai ales atunci când este vorba de dosare penale. Cu toate astea, Louis Brandeis, judecător la Curtea Supremă, a statuat în urmă cu un secol că toţi „avem dreptul de a ni se păstra anonimatul”.

Judecătorii americani au o jurisprudenţă diferită de la stat la stat. În California sunt acceptate diverse plângeri anonime pentru a ajunge în instanţă, motiv pentru care Spacey a insistat că locuieşte Baltimore astfel încât să transfere procesul la Curtea federală.

Cazul lui, ajuns aici, este apărat de avocaţi în sensul că folosirea unui pseudonim într-o plângere penală încalcă dreptul la un proces public şi mai multe reglementări federale în drepturile civile, unul dintre acestea fiind obligativitatea reclamantului de a-şi face public numele şi de a participa la proces.

Nu este prima dată când această procedură juridică a fost aplicată. De exemplu, acum mai mulţi ani, o femeie l-a acuzat de viol pe superstarul NBA Derrick Rose şi nu şi-a făcut public numele. Cazul a ajuns în atenţia Curţii federale, de asemenea, iar judecătorul i-a permis reclamantei să rămână anonimă în prima fază a procesului, dar nu şi la judecata pe fond.

În cazul lui Spacey, judecătorul trebuie să decidă în primul rând dacă reclamantul vrea să îşi facă public numele.

În ianuarie, actorul Kevin Spacey a fost pus sub acuzare în Nantucket pentru că a agresat sexual un tânăr în 2016. El pledează nevinovat.

Începând cu luna octombrie a anului 2017, peste 30 de bărbaţi au spus că au fost victime ale comportamentului sexual neadecvat al lui Spacey. Acuzaţiile la adresa actorului au fost lansate în urma izbucnirii scandalului sexual care îl are în centru pe producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

La scurt timp, Netflix a anunţat încheierea colaborării cu actorul, la fel şi teatrul Old Vic din Londra.

Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, este considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Starul hollywoodian a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects” (1995) şi „American Beauty” (1999). A jucat în filme precum „Se7en”, „LA Confidential”, „K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”. Din 2013 până în 2017, a jucat rolul principal în serialul „House of Cards”. În plus, el a făcut numeroase roluri în teatru.

Sursa: news.ro

