Lion King, de astăzi în cinematografe. Secretul prin care animalele par reale

A fascinat zeci de generaţii, iar acum, povestea Regelui Leu revine în cinematografe, într-o nouă ecranizare. Filmul poate fi văzut începând de vineri, în cinematografele din România. Echipa Digimatinal a realizat în exclusivitate, interviuri la Londra, cu actorii care au pus voce în film şi cu regizorul si producătorul peliculei.

-„Regele Leu" este un film clasic care ne place tuturor, cel din 1994 este încă de actualitate. Cred că v-ați asumat un risc, de ce aţi făcut asta?

Jon Favreau - regizorul Lion King: Da, uneori îmi place sa îmi asum riscuri. Povestea este minunată, știam că va fi reluată la un moment dat, așa cum se întâmplă cu filmele clasice. Și știam că o să fac o treabă bună, mai ales cu toată experiența acumulată la „Cartea Junglei".

Billy Eichner – actor: Este un film clasic, oamenii îl adoră. Și a fost o ocazie unică de a-l readapta. Filmul arată superb, mai mult decât oricare film am văzut eu vreodată. Muzica este și ea nouă, glumele din film sunt noi, este emoționant.

-Știu că este totul creat pe computer, dar pare atât de real. Îmi venea să întind mâna spre micul Simba, să îl ating.

Jon Favreau - regizorul Lion King: Unul dintre secrete este să folosești cât mai mult tehnologiile de simulare a realității. De exemplu, blana să arate ca și cum ai putea să-l atingi pe micul Simba, să creezi un efect tactil puternic. Lumina este importantă, felul în care programele de pe computer ne-au ajutat să creăm centre de lumină pe diferite materiale etc. Toate acestea fac aproape insesizabile efectele speciale, ca și cum atmosfera, animalele ar fi adevărate.

-Cânți în film celebrul „Hakuna Matata" şi îl cânţi foarte bine, nu chiar ca Beyonce, dar foarte bine.

Billy Eichner – actor: Nu, nu sunt Beyonce, dar am dat tot ce-am putut.

-Cum a fost totuși experiența asta pentru tine? În fond, cânți într-un film în care cântă și Beyonce.

Billy Eichner – actor: M-am simțit puțin intimidat, însă cânt de când eram puști, am cântat în musicaluri, și la liceu am cântat, dar niciodată la modul profesionist. Așa că, pentru mine, experiența a fost un fel de întoarcere la ceea ce visam să fac în viață, să joc în comedii muzicale. Am fost foarte încântat, chiar dacă nu sunt Beyonce. A fost distractiv.

-Știu că iubești „Regele Leu", dar fii sincer: copilul din tine, nu actorul, cine ar fi vrut să fie? Simba cel bun? Sau Scar cel rău?

Chiwetel Ejiofor – actor: Mă gândesc la felul magistral în care Jeremy Irons l-a interpretat pe Scar. Aşa că atunci mi-am spus că îl prefer clar pe Scar. Dar, psihologic vorbind, sper că n-am şi eu aceleaşi obsesii ca ale lui Scar.