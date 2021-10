Accidentul în care Alec Baldwin a ucis-o pe directoarea de imagine a filmului „Rust” ar putea fi, de fapt, un act de răzbunare. Există informații despre tensiuni în rândul echipei de filmare, dar și acuzații privind nerespectarea restricțiilor anti-COVID și a regimului armelor. O parte dintre angajați ar fi părăsit furioși platoul cu doar câteva ore înainte de incident, nemulțumiți de condițiile de muncă. Prin urmare, polițiștii trebuie să afle rapid cine a pus glonțul real în arma de recuzită a lui Alec Baldwin.

Scenele în care actorii apar extrem de aproape unii de alții în timp ce trag cu pistoale, puști, mitraliere sau activează grenade sunt în toate filmele de acțiune. Dar specialiștii se asigură că atât protagoniștii, cât și membrii echipelor de filmare sunt instruiți și protejați. În plus, regula de aur pe platourile de filmare este că NU ai voie cu muniție reală, chiar dacă armele sunt adevărate.

De data aceasta, nu s-a întâmplat așa.

Potrivit unui raport al poliției din New Mexico, Alec Baldwin a primit arma fatală de la un asistent de regie. El a anunțat „Armă rece!”, expresia standard pentru armă fără gloanțe reale. Arma de recuzită era una dintre cele trei aflate pe un suport, în faţa unei clădiri. Asistentul de regie a luat una dintre aceste arme, a intrat pe platou şi i-a înmânat-o lui Baldwin. Problema este că nu asistentul trebuia să dea undă verde din punct de vedere tehnic, ci un armurier.

Potrivit BBC, armurierul era Hannah Gutierrez Reed, o tânără de până în 30 de ani, care mai avusese acest rol doar o singură dată, în filmul The Old Way. Într-un podcast din septembrie, ea povestea că aproape a refuzat acel job pentru că nu era sigură că este pregătită, dar până la urmă, „totul a mers foarte bine”.

Pistolul de recuzită cu care a tras Baldwin conținea un singur glonț adevărat, cel care s-a dovedit a fi fatal.

„Avem nevoie de ajutor urgent!”

În media din Statele Unite a apărut înregistrarea cu momentul apelului la 911, după producerea acestei tragedii:

- Avem două persoane împușcate accidental pe un platou de filmare, cu o armă de recuzită. Avem nevoie de ajutor, urgent! Avem nevoie de ajutor. Regizorul și directoarea de imagine au fost împușcați.

- Arma avea gloanțe adevărate?

- Asta nu pot să vă spun.

- Câți oameni au fost răniți?

- Doi. Cel puțin de ei știu eu. Eram la repetiții, când am auzit împușcătura și am fugit. Toți am fugit.

Câteva minute mai târziu, dispecerii și piloții de la numărul de urgență coordonau intervenția din deșert, pe platoul de filmare.

- Avem doar un elicopter disponibil. Nu va putea lua doi pacienți, așa că voi mai cere unul. Timpul de sosire pentru al doilea este de 20 de minute.

Explicațiile unui expert în recuzită

Potrivit poliției, directoarea de imagine Halyna Hutchins a fost împușcată mortal în piept. Glontele i-a trecut prin corp, iar regizorul Joel Souza, care stătea în spatele ei, a fost rănit la umăr.

Costumul pătat de sânge al lui Baldwin a fost luat ca probă, împreună cu arma. Muniția și alte arme de recuzită au fost, de asemenea, luate de pe platoul de filmare ca probe de către polițiști.

Potrivit Los Angeles Times, șase sau șapte membri ai echipei de filmare plecaseră cu câteva ore înainte de tragedie, după ce au protestat față de condițiile de muncă de pe platoul de filmare de la Bonanza Creek Ranch, în apropiere de Santa Fe. Ar fi existat cel puţin un incident anterior legat de probleme în folosirea armelor de recuzită, potrivit sursei citate.

Rick Pallaziol, expert în recuzită, a oferit explicații la CNN:

„Acesta este un glonț real de pușcă. Nu doar glonțul însuși, adică partea care e lansată din armă, ci și cartușul, adică partea în care se află pulberea, praful de pușcă. Atunci când arma este activată, glontele este lansat din armă, urmat de praful de pușcă. Nu explodează totul deodată, ci continuă să ardă pe măsură ce iese din armă. Un glonte orb conține doar cartușul, sigilat cu hârtie sau ceară, tot praful de pușcă necesar pentru propulsarea glontelui clasic este acolo în cartuș, deci este propulsat cu forță.

Dacă sunt anumite resturi pe țeavă, ele vor fi propulsate ca șrapnelul. Dacă se sparge, pot exista bucăți de plastic sau alamă care se pot comporta ca o grenadă explodată. Și dacă sunt suficient de aproape, explozia poate penetra țesuturi moi, poate chiar să fractureze oase. Așa a murit Jon-Erik Hexum, pentru că a fost suficient de aproape de capul său”, a reamintit expertul.

Prima reacție de la regizorul Joel Souza, care a fost rănit în incident

Regizorul Joel Souza, rănit în urma incidentului, a avut sâmbătă prima reacție publică. El s-a declarat „distrus” de pierderea prietenei și colegei sale Halyna Hutchins pe platoul de filmare din New Mexico. „A fost amabilă, vibrantă, incredibil de talentată, o luptătoare și m-a făcut mereu să fiu mai bun. Gândurile mele sunt cu familia ei în aceste momente dificile. Mulțumesc pentru dovezile de afecțiune pe care am le-am primit din partea comunității noastre de regizori, a oamenilor din Santa Fe și a sutelor de străini care ne-au întins o mână... Cu siguranță mă va ajuta în recuperarea mea”, a declarat regizorul Joel Souza.

Alec Baldwin, în vârstă de 63 de ani, şi-a exprimat vineri „şocul şi tristeţea cu privire la tragicul accident” în urma căruia a murit Halyna Hutchins. Într-un mesaj publicat pe conturile sale de pe reţelele de socializare, el a spus că are inima „frântă”.

Baldwin a dat asigurări că ajută și cooperează pe deplin în anchetă.

În „Rust”, film pe care îl coproduce, Baldwin juca rolul unui răzvrătit al cărui nepot este condamnat la moarte prin spânzurare pentru o crimă accidentală.

