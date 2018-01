„Pororoca”, filmul în timpul căruia actorul Bogdan Dumitrescu a slăbit 10 kg

Pororoca este un fenomen natural care se întâmplă la vărsarea Amazonului în ocean. Și titlul celui mai nou film românesc din cinematografe, regizat de Constantin Popescu. Nu este un documentar, ci o dramă cu un subiect zguditor: dispariția unui copil într-un moment de neatenție al tatălui. Care este legătura cu Amazonul și cum se modifică geografia interioară a unei familii într-o asemenea situație aflăm de la actorii din rolurile principale: Bogdan Dumitrache și Iulia Lumânare, invitații speciali ai emisiunii „Ca-n filme” de la Digi24, pe care o puteți urmări în fiecare duminică, de la 16:30.

Un bărbat pleacă în parc cu doi copii și se întoarce acasă doar cu unul. „Pororoca” spune povestea lui Tudor (Bogdan Dumitrache) și a Cristinei (Iulia Lumânare). Cei doi duc o viaţă de cuplu obişnuită, fără alte griji aparente, altele decât cele inerente, legate de creşterea şi educaţia copiilor: Maria (5 ani) şi Ilie (7 ani). Într-o duminică dimineaţă, Tudor iese cu copiii în parcul din apropierea blocului. Într-o clipă de neatenţie a tatălui, Maria dispare. Împreună cu alţi părinţi, Tudor o caută frenetic prin zonă. 30 de minute mai târziu, Tudor anunţă poliţia. Maria este considerată, oficial, dispărută. „Pororoca", în regia lui Constantin Popescu, spune drama unei familii care trebuie să treacă prin dispariția misterioasă a fetiței lor.

Pororoca este un fenomen anormal. Apa de mare începe să urce în amonte, în sus, pe râu, deci e o curgere nefirească, împotriva naturii, de-aici și legătura cu filmul, pentru că ceea ce se întâmplă cu familia Cristinei și a lui Tudor e complet nefiresc, explică cei doi actori din rolurile principale. O secundă de neatenție le întoarce viața pe dos și totul începe să curgă împotriva lor și a vieții care până atunci o duceau liniștit și normal.

„Cristina Ionescu poate fi oricine dintre noi. E un personaj despre care n-ai face un film, despre care n-ai scrie o carte, pentru că nu e ceva spectaculos la Cristina. Dar ceea ce i se întâmplă o face personaj de poveste. Nu cred că un actor ar spune Nu unui astfel de rol, cred că este ceea ce-și dorește orice actor să facă, tocmai pentru că propune actorului, lasă actorul să se arate cu adevărata lui forță emoțională. E o mare frică acolo că n-ai să poți”, spune actrița Iulia Lumânare.

„Când am citit prima oară scenariul, m-am oprit la secvența dispariției copilului, am început să plâng, l-am închis și nu l-am mai reluat nici a doua zi, nici o lună dup-aia”, mărturisește actorul Bogdan Dumitrache.

La rândul ei, Iulia Lumânare dezvăluie propria experiență cu scenariul: „Știu că l-am lăsat și nu m-am mai atins de scenariu. Nu l-am mai citit, nu m-am mai apropiat de el deloc. A fost un instinct mai degrabă, pentru că natura mea, care vrea foarte tare să ordoneze lucrurile, să fie în control, ar fi încercat să facă ordine acolo, să pre-stabilească un traseu și instinctul meu de actor mi-a spus că nu e un rol la care să fac asta”.

„Propriii mei copii au fost termenul de comparație prin care m-am apropiat de personaj. A fost puternică întâlnirea. Emoția negativă e un mare consumator de energie și nu pot să repet o secvență care mă costă mult. N-am cum să fac 60 de duble, că după 10 sunt stors, nu mai am energie. Și atunci e foarte important să sincronizăm, să avem grijă ca momentul care e bun la mine să fie bun și-n planul 2, și-n planul 3, că altfel e degeaba. Și secvența aia de parc am repetat-o două-trei zile înainte ca să putem să tragem două-trei duble dup-aia”, a explicat Bogdan Dumitrache.

„La secvența cu investigatorul, când cei doi părinți sunt la poliție și dau detalii despre Maria, la prima dublă - aia cred că a fost și prima secvență din periplul ăsta emoțional - mi-aduc aminte că reacția mea emoțională a fost complet necontrolată, plângeam într-un asemenea hal, că abia mai puteam să vorbesc, iar piciorul - pur și simplu aveam spasme. A fost ca un atac de panică. Și după ce am terminat, Ștefan, băiețelul care îl joacă pe Ilie, se speriase. Și Constantin mi-a zis atunci: Cristina nu poate să reacționeze așa, pentru că îl are în brațe pe Ilie! Instinctul matern de a-l proteja pe Ilie n-o lasă să se ducă acolo. Aia a fost complicat! Să dau înapoi, de fapt”, a povestit Iulia Lumânare.

„Rolurile cu transformare fizică - în particular, aici a trebuit să slăbesc 10 kilograme - sunt destul de rare. În acest proiect am filmat patru săptămâni, după care am făcut pauză cinci și-am reluat filmarea pentru încă trei săptămâni. Cu o săptămână înainte de filmarea primelor patru am început un regim alimentar, care a continuat apoi și-n cele cinci de pauză și la sfârșit slăbisem zece kilograme”, a dezvăluit Bogdan Dumitrache.

„Vârful de greutate al filmului și al meu în particular este secvența de final. Putem să spunem că în secvența de final practic distrug un apartament întreg, ceea ce înseamnă o dublă și-un apartament! După fiecare dublă trebuia să reconstruim un apartament. Am tras trei duble în total, e o secvență lungă de 10 minute. Știind că avem doar două sau trei duble la dispoziție, presiunea e foarte mare să nu greșești, or într-o secvență de 10 minute sunt multe lucruri care trebuie să se sincronizeze, plus acțiunea în sine. Cred că acela a fost cel mai greu moment din film”, arată Bogdan Dumitrache.

Cel mai recent film al regizorului Constantin Popescu tocmai a fost selectat în competiţia oficială a Festivalului Internațional de Film de la Göteborg, care va avea loc în perioada 26 ianuarie - 5 februarie, în Suedia. Este cel mai mare festival de film din țările nordice și a ajuns la cea de 41-a ediție. „Pororoca” se numără printre cele 20 de titluri internaționale nominalizate la Premiul pentru Cel mai bun Film Internațional.

La finalul acestei săptămâni, „Pororoca” va concura și în secțiunea Voices a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam, alături de 25 de filme din întreaga lume, filme ale unor regizori care „au o voce unică și care prezintă condiția umană dintr-un punct de vedere unic”.

Pororoca a fost lansat internațional la Festivalul de la San Sebastian, acolo unde actorul Bogdan Dumitrache a fost premiat cu trofeul pentru Cel mai bun actor.

De ce să vezi „Pororoca”?

„Am făcut două filme cu Constantin Popescu, cu amândouă am luat premiu: Portretul luptătorului la tinerețe și Pororoca. Cred că se datorează faptului că e unul dintre regizorii cu care colaborez cel mai bine. Pentru mine e important acest premiu. Vine într-un moment al carierei mele în care e o re-re-confirmare...eu nu știu ce să zic acuma unde, încotro se va duce cariera mea, cât de internațională ar putea să devină sau dacă se poate duce mai sus, mai jos, în fine, nu contează, dar este...da, am 40 de ani, e un moment de vârf pentru mine și atunci, a venit așa, ca bomboana pe colivă!”, spune, amuzat, Bogdan Dumitrache.

Nici pentru Iulia Lumânare nu este prima colaborare cu regizorul Constantin Popescu. „Amândoi am mers pe mâna lui Constantin. Am ales să facem ce vrea el. Realmente nu repetam, totul se întâmpla la Motor!”, spune Iulia Lumânare.

„Constantin e un tip de regizor care așteaptă de la actor aport personal. Și-atunci, peste ceea ce s-a gândit el vine și aportul meu și dup-aia le sincronizăm și le aducem la nivelul optim și potrivit”, explică Bogdan Dumitrache.

„E o poveste grea. Una dintre principalele mele temeri a fost domnule, dar de ce să vrei să te uiți la așa ceva?”, mărturisește actorul.

„Pentru că în principiu ai vrea să negi, nu există așa ceva, nu vreau să văd, nu vreau să știu”, completează Iulia Lumânare. „Și poate e mai bine să știi”, adaugă ea.

„Când am văzut prima oară filmul...e una dintre cele mai ciudate senzații pe care le-am avut la un film în care am jucat: că nu e atât de dur, adică e foarte dur, dar totuși mergi cu el, vrei să vezi ce se întâmplă mai departe. Umanitatea personajului te lasă să te apropii de poveste”, explică Bogdan Dumitrache.

„Îmi doresc să-i văd pe oameni ieșind din sală plângând și spunând că asemenea filme nu se fac la noi”, spune Iulia Lumânare.

„Personal, sunt și părinte și cred că curiozitatea m-ar face să stau la un asemenea film până la capăt, tocmai din poziția de părinte și cred că e unul dintre argumentele pentru care oamenii ar trebui să meargă să vadă filmul. E interesant de văzut. Nu te transformă, nu devii paranoic - n-am devenit paranoic cu propriii mei copii, nu sunt speriat că o să mi-i fure cineva. Dincolo de duritatea poveștii, eu la capătul ei am avut o introspecție foarte frumoasă despre relația mea cu propriii mei copii. Și-acum mă emoționez când mă gândesc. Dar am ieșit cu o introspecție frumoasă și cu o relație îmbogățită cu copiii mei”, mărturisește Bogdan Dumitrache.

În România, filmul „Pororoca” a fost lansat pe 19 ianuarie și rulează în 20 de orașe.