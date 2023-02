Premiile BAFTA 2023. Lista câștigătorilor: „All Quiet on the Western Front”, regizat de Edward Berger, cel mai bun film

Cea de-a 76-a ediţie a Premiilor Academiei Britanice de Film (BAFTA) are loc la Royal Festivall Hall din complexul londonez Southbank Centre, gazdele evenimentului fiind prezentatoarea TV Alison Hammond şi actorul Richard E. Grant.

''All Quiet on the Western Front'', regizat de Edward Berger, cel mai bun film

'All Quiet on the Western Front'', în regia lui Edward Berger, un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, a câştigat trofeul pentru cel mai bun film duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), scrie Agerpres.

''All Quiet on the Western Front'' a concurat în categoria ''cel mai bun film'' cu lungmetrajele: "The Banshees of Inisherin" (regia Martin McDonagh), "Elvis" (regia Baz Luhrmann), "Everything Everywhere All At Once" (Dan KwanDaniel Scheinert) şi "Tár" (regia Todd Field).

Cu 14 nominalizări, "All Quiet on the Western Front", produs de Netflix, este o ecranizare a romanului omonim publicat în 1928 de scriitorul german Erich Maria Remarque şi denunţă ororile Primului Război Mondial din perspectiva unui tânăr soldat german.

La ediţia din 2022, "The Power of the Dog", un western cu accente noir avându-l drept protagonist pe Benedict Cumberbatch, în regia lui Jane Campion, a fost desemnat cel mai bun film.

Cate Blanchett, protagonista peliculei ''Tar'', cea mai bună actriţă în rol principal

Actriţa australiană Cate Blanchett a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării din pelicula ''Tar'', în regia lui Todd Field, duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit Agerpres.

La această categorie au mai concurat actriţele Viola Davis ("The Woman King"), Danielle Deadwyler ("Till"), Ana De Armas ("Blonde"), Emma Thompson ("Good Luck to You, Leo Grande"), Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All At Once").

Austin Butler, protagonistul peliculei ''Elvis'', cel mai bun actor în rol principal

Actorul american Austin Butler, protagonistul peliculei biografice ''Elvis'', în regia lui Baz Luhrmann, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit Agerpres.

Actorul în vârstă de 31 de ani a mai concurat în această categorie cu: Brendan Fraser ("The Whale"), Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin"), Daryl McCormack ("Good Luck to You, Leo Grande"), Paul Mescal ("Aftersun") şi Bill Nighy ("Living").

Edward Berger câştigă premiul pentru regie cu pelicula ''All Quiet on the Western Front''

Cineastul german Edward Berger, regizorul peliculei ''All Quiet on the Western Front'', a câştigat premiul pentru pentru regie duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE.

În aceeaşi categorie au mai concurat cineaştii: Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Park Chan-wook ("Decision To Leave"), Daniel Kwan/Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All At Once"), Todd Field ("Tár"), Gina Prince-Bythewood ("The Woman King").

"The Banshees of Inisherin", regizat de Martin McDonagh, cel mai bun film britanic

Lungmetrajul "The Banshees of Inisherin", în regia lui Martin McDonagh, a fost desemnat cel mai bun film britanic duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

În categoria ''cel mai bun film britanic'' au mai fost nominalizate peliculele: "Aftersun", "Brian And Charles", "Empire of Light", "Good Luck to You, Leo Grande", "Living", "Roald Dahl's Matilda The Musical", "See How They Run", "The Swimmers" şi "The Wonder ".

''All Quiet on the Western Front'', cel mai bun film străin

Pelicula ''All Quiet on the Western Front'', în regia Edward Berger, a primit premiul pentru cel mai bun film în altă limbă decât engleza duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La această categorie au mai concurat producţiile: "Argentina, 1985", "Corsage", "Decision To Leave", "The Quiet Girl".

Barry Keoghan, cel mai bun actor în rol secundar

Actorul irlandez Barry Keoghan a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării din pelicula ''The Banshees Of Inisherin'', în regia lui Martin McDonagh, duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), site-ului oficial al evenimentului.

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi actorii: Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin"), Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All At Once"), Eddie Redmayne ("The Good Nurse"), Albrecht Schuch ("All Quiet on the Western Front"), Micheal Ward ("Empire of Light).

Kerry Condon, desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar

Actriţa irlandeză Kerry Condon a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării sale din pelicula ''The Banshees Of Inisherin'', în regia lui Martin McDonagh, duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate actriţele: Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), Hong Chau ("The Whale"), Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All At Once"), Dolly De Leon ("Triangle of Sadness"), Carey Mulligan ("She Said").

La ediţia de anul trecut, actriţa Ariana DeBose a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''West Side Story'', în regia lui Steven Spielberg.

Gala din acest an a premiilor BAFTA este prezentată de actorul britanic Richard E. Grant, după ce anul trecut, maestră de ceremonii a fost actriţa australiană Rebel Wilson. Printre personalităţile prezente anul acesta la ceremonie se află şi ducele şi ducesa de Cambridge.

Marele favorit al galei este lungmetrajul "All Quiet On The Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, care a primit un număr record de nominalizări - 14.

Editor : A.P.