Scandal înainte de gala Oscar 2019. Regizorul "Bohemian Rhapsody", acuzat de relaţii sexuale cu minori

Acuzat de agresiune sexuală şi de relaţii sexuale cu minori, regizorul peliculei "Bohemian Rhapsody", Bryan Singer, neagă învinuirile şi spune că este "o defăimare homofobă" menită să exploateze succesul filmului, potrivit BBC. În urma acuzațiilor, filmul „Bohemian Rhapsody” a fost exclus din lista nominalizărilor la premiile GLAAD Media.

Reprezentanţii organizaţiei Gay and Lesbian Alliance Against Defamation au declarat pentru Variety că au făcut acest lucru după o analiză îndelungată şi că el reprezintă o luare de poziţie alături de victimele agresiunilor, scrie News.ro.

Acuzaţiile au fost publicate în The Atlantic și citează patru bărbaţi care nu au vorbit public despre acest lucru până acum. Doi bărbați pretind că au avut relaţii sexuale cu regizorul pe când acesta ştia că au vârste sub 18 ani, vârsta pentru consimţământ în California.

Într-o declaraţie pentru BBC News, el a adăugat că povestea "relansează procese fictive de către nişte indivizi dornici să mintă pentru bani sau atenţie". Avocatul său a declarat de asemenea pentru The Atlantic că regizorul neagă faptul că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu acei bărbaţi sau că ar fi avut o preferinţă pentru minori.

Informaţiile din The Atlantic includ şi noi acuzaţii, precum şi reclamaţii din partea unor bărbaţi care au intentat anterior proces lui Singer, dar care au fost soluţionate sau la care s-a renunţat.

Cu privire la noile acuzaţii, un individ a pretins că, la vârsta de 17 ani, a întreţinut relaţii sexuale cu regizorul în timpul unei petreceri din casa acestuia, în 1997. Altul pretinde că el şi Singer au avut relaţii sexuale în acelaşi an, la reşedinţa din Berverly Hills, pe când avea 15 ani. Ambii susţin că regizorul, care avea atunci 30 de ani, ştia că ei au vârste sub 18 ani şi deci sub vârsta de consimţământ în California.

Un al treilea, a afirmat că a început o relaţie sexuală cu regizorul la vârsta de 17-18 ani şi l-a descris drept un "prădător".

The Atlantic l-a citat pe Victor Valdovinos, care a pretins că Singer l-a molestat în mai multe rânduri pe platourile de filmare de la "Apt Pupil" în 1998.

Avocatul lui Singer a declarat pentru The Atlantic că cineastul nu ştie cine este Valdovinos şi neagă faptul că ei ar fi avut vreo legătură. El a punctat şi faptul că Singer nu a fost niciodată arestat pentru aceste fapte sau acuzat de vreo agresiune.

Articolul din The Atlantic a fost scris de Alex French şi Maximillian Potter, scriitor, respectiv editor, la revista Esquire.

Singer a publicat în octombrie 2018 o declaraţie, afirmând că ştie că Esquire plănuieşte să publice un articol negativ despre el.

BBC News a contactat Esquire pentru a comenta informaţia.

Singer a fost concediat în timpul producţiei la filmul "Bohemian Rhapsody", în decembrie 2017. Directorii executivi au luat această decizie după ce tensiunile dintre Singer şi Rami Malek au început să se amplifice, cauzate de absenţele inexplicabile ale regizorului tot mai frecvente de pe platourile de filmare. Singer a negat acuzaţiile privind comportamentul neprofesionist şi pretinde că Fox i-a interzis să îşi îngrijească un părinte bolnav, precum şi să aibă grijă de propria sănătate.

Bryan Singer a fost înlocuit de Dexter Fletcher pentru ultimele filmări la "Bohemian Rhapsody", dar este încă creditat drept regizor unic al filmului, conform regulilor Sindicatului Regizorilor Americani.

